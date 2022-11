La recensione di Star Wars: Tales of the Jedi è una comfort series che gioca "in casa" sui personaggi preferiti dai fan.

Spesso capita che recensire una serie legata al mondo di Star Wars risulti difficile quanto dare un cartellino rosso. Iniziamo la recensione di Star Wars: Tales of the Jedi, dicendo che mentre Andor spinge Star Wars a nuovi livelli di sfumature tematiche, maturità narrativa e valore di produzione, alcuni fan hanno colto il suo successo come un’opportunità per deridere le altre storie di Star Wars che lo circondano. In una certa misura, è comprensibile, poiché il divario di qualità tra Andor e, ad esempio, The Book of Boba Fett, è abbastanza ampio. Tuttavia, il successo in questo universo assume molte forme e Tales of the Jedi fa parte di una lunga tradizione di successo di Star Wars che si affianca alle opere live-action: l’animazione.

Le narrazioni live-action nella galassia lontana, lontana hanno sempre stabilito il tenore per il franchise. Tuttavia, i fan sanno che spesso in questo tipo di medium esiste una narrazione davvero ricca. La miniserie Clone Wars (2003) di Genndy Tartakovsky ha evocato un senso di grandezza artistica che il franchise non ha mai ripreso, tranne forse per la serie antologica dell’anime Visions.

Queste due serie tv sono alcune delle migliori e più fantasiose tra i media di Star Wars. Mentre Tales of the Jedi ha momenti davvero notevoli, se considerata nell’insieme si accontenta di essere un’esperienza di Star Wars accettabile, anche se eccessivamente familiare.

Star Wars: Tales of the Jedi è solo l’ultimo di una lunga serie di progetti animati che hanno davvero fatto il loro debutto nel periodo tra La vendetta dei Sith e Il risveglio della Forza. Le serie animate più famose sono sicuramente quelle legate a Dave Filoni: The Clone Wars (2008) e Rebels. Entrambe si annidano perfettamente nella saga principale di Skywalker, colmando le lacune attorno ai film della trilogia originale e prequel.

Per quanto servano a supportare i film, tuttavia, cercano anche di ampliare la nostra visione di due conflitti che definiscono la galassia.

Ognuno è assolutamente degno di essere visto, ma Rebels è probabilmente più forte, e riprende le tradizioni e le tecniche di The Clone Wars con un runtime più stretto e archi narrativi più ponderati.

Tuttavia, The Clone Wars è sicuramente il capitolo più popolare. La sua fan-base è vasta e Disney+ è stato particolarmente gentile, apparentemente lasciando arrivare altre quattro stagioni della serie: la vera e propria stagione finale di Clone Wars, due stagioni di The Bad Batch e ora Tales of the Jedi. Comprendere questo contesto è fondamentale per comprendere i punti di forza e di debolezza di Tales. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Rivisitazione di Clone Wars, nel bene e nel male

Continuiamo la recensione di Star Wars: Tales of the Jedi, dicendo che la serie ha il ritmo e la portata di Clone Wars (2003) o Visions. Il formato di sei episodi non lascia tempo per nessun tipo di “riempitivo” che ha impantanato le serie animate di lunga durata, inclusa la stagione Disney+ di The Clone Wars.

Ogni episodio ha uno scopo definito, principalmente esplorare l’ascesa di Ahsoka Tano e la corruzione dell’allora Maestro Jedi Dooku. Questi beneficiano anche di un team di animazione esperto, il che rende la serie di un livello superiore.

Tuttavia, quasi tutti gli episodi sono in qualche modo gravati dalla consapevolezza che The Clone Wars è forse il media di Star Wars più universalmente elogiato dalla trilogia originale. Il risultato di questa considerazione è una serie di scelte narrative e scene che cadono in una trappola molto familiare: un’eccessiva dipendenza dal fan-service.

In quanto tale, Tales of the Jedi è facile da consigliare a chiunque abbia apprezzato The Clone Wars, ma non è una raccomandazione enfatica. Ciò che ha reso le precedenti serie animate così efficaci è stato il modo in cui hanno trovato un interessante equilibrio tra l’espansione della tradizione precedentemente stabilita e la costruzione su di essa. Tales of the Jedi cammina così vicino sia alle serie che ai film precedenti che qui poco sembra fantasioso; invece, lo spettacolo sembra una raccolta di scene eliminate da inserire nelle storie che già amiamo.

I tre episodi incentrati su Ahsoka in realtà non hanno una grinta particolare. È uno dei migliori personaggi del franchise, ma è anche apparsa in The Clone Wars, Rebels, The Mandalorian e ora ha una sua serie in arrivo.

A parte l’eccellente episodio iniziale che descrive in dettaglio la sua giovinezza, che colpisce tutte le note giuste dello spiritualismo sensibile alla Forza, sembra che impariamo poco di nuovo su Ahsoka.

Ci sono alcuni momenti meravigliosi nel suo episodio finale, ma anche quelle idee narrative che abbiamo appena esplorato in Obi-Wan Kenobi.

Dooku e Mace Windu in Tales of the Jedi

Continuiamo la recensione di Star Wars: Tales of the Jedi dicendo che esplorare la svolta di Dooku verso il Lato Oscuro è decisamente più avvincente. Dave Filoni ci mostra la tradizione e gli elementi del personaggio a cui si è accennato solo nella servilità televisiva o al cinema attraverso i dialoghi o i riferimenti secondari.

Come i migliori episodi di The Clone Wars, le storie che raccontano il suo crescente scetticismo sull’Ordine Jedi rivelano nuove verità sul personaggio nel contesto di scenari totalmente originali. L’episodio 2, “Giustizia” e l’episodio 3, “Scelte”, sono particolarmente forti in questo senso.

Ognuno presenta una storia contenuta con uno sfondo visivamente distinto che riesce nella narrativa e nel tema.

L’episodio finale di Dooku diventa un po’ troppo costrittivo in quanto si avvolge strettamente attorno ai ritmi della trama di The Phantom Menace, ma consente comunque momenti di riflessione emotiva che approfondiscono il Conte. Anche se il suo ritmo sembra un po’ artificioso, il che è un problema che riguarda l’intera serie. La capacità di ogni episodio di risultare completo in circa 10-15 minuti è variabile.

Alcuni funzionano bene con il loro tempo di esecuzione. L’episodio 5, “La pratica rende perfetti”, sembra più un capitolo di un libro dell’Universo Espanso piuttosto che una breve storia con un inizio, una parte centrale e una fine soddisfacenti.

È difficile non volere di più da questa serie. Questa avrebbe potuto essere una meravigliosa opportunità per esplorare sei diversi Cavalieri Jedi nei sei episodi. L’animazione di Star Wars offre la rara opportunità di scatenarsi con scenari fantasy che sarebbero profondamente impraticabili nell’azione dal vivo, e qui avremmo potuto vedere Jedi alieni su vasti campi di battaglia che non appariranno mai sul grande schermo.

Questo è ciò su cui entrambe le serie di Clone Wars si sono concentrate così spesso. In Tales of the Jedi, tuttavia, abbiamo solo molti momenti che sembrano essere stati inseriti in Kenobi come flashback o nella prossima serie di Ahsoka.

In definitiva, tuttavia, alcune di queste critiche potrebbero inveire contro l’intento centrale di Tales of the Jedi. Il suo obiettivo, fin dall’inizio, era quello di offrire più di The Clone Wars. Questo è esattamente ciò che fornisce. E, nonostante la mancanza di ambizione nella narrazione, la serie riesce comunque a curare i momenti che promuovono lo sviluppo emotivo e i retroscena dei nostri personaggi preferiti. Inoltre, è difficile resistere alla tentazione di rivedere Anakin e Ahsoka insieme, anche se abbiamo già innumerevoli ore.

Al momento, l’antologia sembra coprire molti “buchi di trama”. Osserviamo Ahsoka crescere e vediamo Dooku rifiutare il suo passato. Riflettendoci, però, spesso sembra che stiamo scoprendo molto poco. Con rare eccezioni, tutto ciò che vediamo sono estensioni di momenti e tratti caratteriali definiti già altrove. The Clone Wars e Rebels hanno dimostrato che non è necessario visitare una nuova era per raccontare storie ricche che espandono l’universo.

I sei episodi di Star Wars: Tales of the Jedi sono ora in streaming su Disney+.