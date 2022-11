Return to Monkey Island arriva anche su PS5 e Xbox Series X/S: ecco la data d’uscita

Terrible Toybox e Devolver Digital hanno annunciato con un trailer la data d’uscita di Return to Monkey Island su PS5 e Xbox Series X/S. Il nuovo capitolo della storica serie punta e clicca ideata da Ron Gilbert arriverà su console e Xbox Game Pass a partire dall’8 novembre 2022.

Return to Monkey Island prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, portandoci a vivere una nuova epopea piratesca in compagnia del “temibile pirata” Guybrush Threepwood e di tanti altri volti noti della serie.

Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Return to Monkey Island è ora disponibile al prezzo di 22,99 euro su PC via Steam e a 24,99 euro per Nintendo Switch.