Lionsgate ha rilasciato un nuovo trailer per Lamborghini: The Man Behind The Legend, nuovo trailer per il film con Frank Grillo nei panni di Ferruccio Lamborghini.

Nel nostro paese non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma negli States il film di Bobby Moresco dedicato a Ferruccio Lamborghini uscirà – in sala e su piattaforma – il prossimo 16 novembre: ecco dunque un nuovo trailer per Lamborghini: The Man Behind The Legend, che vede Frank Grillo nei panni del grande ingegnere e pioniere automobilistico.

Il biopic racconta la vita del grande imprenditorie emiliano che passò dalla produzione di trattori, nati modificando veicoli militari della Seconda Guerra Mondiale, fino alla realizzazione delle iconiche auto Lamborghini.

Nel cast, oltre a Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne, Leonardo Cecchi e Hannah van der Westhuysen.

Leggi anche: