Guida: 7 giovani su 100 sotto effetto alcolico

I dati del 2019 contavano a livello mondiale un milione e duecentomila persone morte per incidenti stradali. In Italia solo nel 2021 ci sono state 2.875 vittime e 204.728 feriti. Gran parte di questi si sarebbero potuti prevenire evitando di bere alcol per poi mettersi alla guida. Durante la pandemia, vista la chiusura dei locali, i dati sono calati, ma saranno destinati a rialzarsi.

Nel 2020-21 si è registrato il 3% dei giovanissimi alla guida sotto l’effetto di alcol. Un dato basso ma sempre preoccupante. Una guida sicura riguarda anche protezioni da usare e non solo l’essere lucidi. Più di un terzo degli intervistati usa la cintura di sicurezza posteriore in auto e circa il 97% indossa sempre il casco. I dati sono differenti a livello geografico. L’utilizzo delle cinture posteriori è del 23% nel Sud rispetto al 56% al Nord. Il casco è del 94% al Sud e del 99% al Nord.

La sicurezza dei più piccoli è importante. Nel 2020-2021 sono 2 le persone su 10 che hanno dichiarato di avere difficoltà nell’utilizzo di seggiolini per il trasporto in auto di bambini. Oppure non vengono utilizzati. Nel Sud tale quota raggiunge il 29%. Al Centro è del 18% e al Nord del 12%.