Willow – La serie: nuovo special look teaser per la serie sequel di Disney+

Domani, primo novembre, a Lucca Comics and Games Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel, tra i protagonisti di Willow – La serie, presenteranno lo show al pubblico del cinema Astra: nel frattempo, a un mese dall’arrivo del serial su Disney+, ecco un inedito special look teaser con molto footage mai visto prima.

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

