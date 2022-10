Eagle Pictures distribuirà i titoli Sony Pictures in Italia dal 2023

Eagle Pictures ha siglato un accordo con Sony Pictures Entertainment per la distribuzione dei film Sony in Italia a partire dall’anno prossimo.

Ormai da anni, i film Sony Pictures sono distribuiti al cinema nel nostro paese da Warner Bros., ma dal 2023 non sarà più così: la gestione della distribuzione dei titoli Sony Pictures Entertainment sul territorio italiano passerà in toto a Eagle Pictures, che già pubblica l’home video della major.

L’accordo rientra in un più ampio disegno strategico di internazionalizzazione della società e del suo principale azionista, Tarak Ben Ammar, che afferma:

L’accordo con Sony rappresenta un importante passo verso il consolidamento della società tra i grandi player del settore come Disney, Universal e Warner Bros Italia. Eagle Pictures nel secondo trimestre 2022 è stato il primo tra i distributori in Italia al pari delle grandi major e ha distribuito in Italia film campioni di incassi come i recenti House of Gucci e Top Gun: Maverick.

Ma l’accordo con Sony non si limita solo alla distribuzione:

Produrremo insieme cinque film italiani e europei, che grazie alla capillarità di Sony all’estero potranno essere veicolati in tutto il mondo. Sul fronte della produzione internazionale abbiamo già all’attivo due film: Il Talento di Mr Crocodile con Javier Barden, che già è a quota 51 milioni di incassi nel mondo, e proprio in questi giorni sono iniziate in Italia le riprese di Equalizer 3 con Denzel Washington.

Eagle Pictures è una società di produzione e distribuzione integrata presente in ogni segmento della catena di sfruttamento del contenuto, dalla produzione e acquisizione dei diritti alla distribuzione attraverso i canali: cinema, home video, televisione (Pay TV, Free TV) e Digital Rights / New Media. La società ha distribuito grandi successi tra cui “Coda” – vincitore premio Oscar come Miglior Film nel 2022 – e “Green Book” – vincitore del Premio Oscar come Miglior Film, che ha superato in Italia il milione di presenze, diventando il film Premio Oscar che ha incassato di più negli ultimi 15 anni. Eagle Pictures ha distribuito negli anni numerosi successi tra cui: “House of Gucci”, “Top Gun: Maverick”, il Premio Oscar® “Il discorso del re”, “La passione di Cristo”, “American Hustle – L’apparenza inganna”, “Il lato positivo”, la saga “Twilight”, “Vice – L’uomo nell’ombrail primo distributore e produttore italiano indipendente con accordi e alleanze con 6 major internazionali, Mgm, Paramount, Sony, Warner, Disney e Lionsgate.

