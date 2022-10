Black Panther: Wakanda Forever, il produttore parla della possibile presenza di Doctor Doom

Secondo alcune voci, Doctor Doom potrebbe fare la sua comparsa in Black Panther: Wakanda Forever... Nate Moore, produttore del film, risponde in proposito.

Siamo oramai abituati a sentire voci di ogni tipo sull’introduzione di nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe e, dopo gli ultimi exploit e l’introduzione del Multiverso siamo davvero pronti a tutto. Uno dei personaggi che il pubblico si attende di vedere presto è Doctor Doom, arcinemico dei Fantastici 4 e uno dei villain più caratteristici di tutto l’universo Marvel. Sarebbe logico pensare che sarà l’antagonista della nuova pellicola reboot del supergruppo attesa per il 2024, ma non è detto, e c’è una certa probabilità che appaia prima, in un ruolo secondario, in qualche altro lungometraggio o show televisivo. L’occasione di farlo in Black Panther: Wakanda Forever sarebbe effettivamente ghiotta…

Black Panther: Wakanda Forever è uno dei film MCU che esplora il lato politico dell’universo Marvel, con due popoli nascosti e governati da personalità con grandi poteri. Proprio come la Latveria, il paese di cui Victor von Doom è l’amato egemone. E Namor, proprio come Doom, è un personaggio molto importante nella lore dei F4.

Durante un’intervista redatta in occasione della promozione di BPWF, al produttore Nate Moore è stato chiesto proprio riguardo l’eventuale presenza del monarca/villain/antieroe/scienziato (a seconda della situazione!).

Non sarà questo il caso, a essere sinceri, anche se capisco il perché della domanda.

È stata la risposta, piuttosto concisa ma anche piuttosto chiara. Del resto, anche il regista Ryan Coogler ha confermato la cosa:

In questo film? No. Cerco di non leggere troppe cose [sui rumor, ndr], ma comunque, no.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever (dal 9 novembre nelle sale italiane), la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Leggi anche: