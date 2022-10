Django Unchained: Quentin Tarantino smentisce Kanye West su chi abbia avuto l’idea del film

Intervistato al Jimmy Kimmel Live, il popolare regista Quentin Tarantino ha parlato delle dichiarazioni di Kanye West riguardo a chi avesse avuto per primo l’idea di un film su Django. Il rapper ha sostenuto che, parecchi anni fa, aveva avuto in mente l’idea di una riproposizione di Django proprio collaborando con Jamie Foxx e con lo stesso regista per un video musicale, quello di Gold Digger, girato nel 2005 ma pubblicato nel 2009. Il rapper ne avrebbe parlato con Tarantino e Foxx, e da lì sarebbe nato il progetto.

A riguardo Quentin Tarantino ha dichiarato:

Non è vero che Kanye West ha avuto l’idea e che poi è venuto da me parlandone, ed io abbia risposto ‘oh sì, è proprio una grande idea, fammi fare Django Unchained’. Non è successo. Ho avuto il pensiero di fare un film su Django prima di incontrare Kanye. Lui voleva fare un film sul suo album, The College Dropout, e voleva che grandi registi firmassero le diverse tracce. Ne approfittammo per incontrarci e da lì avemmo l’idea per un video, che fu proprio per Gold Digger, in cui doveva fare lo schiavo. Ed era divertente il fatto che lui da schiavo cantasse una canzone sull’essere un cercatore d’oro. Era una cosa divertente. Sembrava un qualcosa da grande musical. […] credo che lui si riferisca a questo.

Questo è il video di Gold Digger, in cui Kanye West ha successivamente abbandonato l’idea di mettere in pratica la proposta di Quentin Tarantino.

Di recente il comico Jerrod Carmichael ha parlato dell’ipotesi di realizzare un film su Django e Zorro, un qualcosa che sembrava essere nelle intenzioni di Quentin Tarantino, e di cui aveva parlato anche Antonio Banderas. Carmichael doveva collaborare con Tarantino sul progetto, ecco le sue parole:

Quentin Tarantino è un lunatico che adoro. Quando eravamo insieme a New Beverly mi ha letto una scena della sceneggiatura che aveva scritto e mai fatto nei suoi film, ed era un qualcosa di veramente speciale. Si trattava di un grandioso script che è venuto fuori dal progetto Django/Zorro, che mi sarebbe piaciuto veder realizzato dalla Sony. Ma ho capito che si tratta di un qualcosa d’impossibile, credo che abbiamo scritto un lungometraggio da 500 milioni.

Durante la Festa del Cinema di Roma Sky ha presentato il nuovo Django, che arriverà in TV nel 2023. Si tratta di un sequel spirituale del film originale di Sergio Corbucci. Ecco come è stato descritto il telefilm:

Un omaggio appassionato al western per cercare di parlare del nostro tempo. Una serie colorata, luminosa e al tempo stesso malinconica e portatrice di un senso di crisi verso tutto ciò in cui si è creduto, e del tentativo di andare avanti lo stesso, cercando una seconda possibilità in quel che resta della vita una volta perdute le illusioni.

Ricordiamo che il film originale è uscito nel 1966, con protagonista Franco Nero. Il lungometraggio di Quentin Tarantino è arrivato al cinema nel 2012.