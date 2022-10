Colesterolo alto: cause e cure

Quando si parla di colesterolo si tocca un tasto importante che riguarda alcune persone che presentano valori alti in tal senso. Ecco che si parla di un problema che però può essere risolto con le dovute accortezze.

Certo è che bisogna prendere consapevolezza di determinate cose. E attraverso questo articolo si cercherà di fare informazione proprio al riguardo.

Colesterolo alto: un problema reale

Il colesterolo alto è un problema che molti di noi vivono. In realtà si tratta di un problema che non provoca molti sintomi e fastidi a livello fisico ma che agisce in modo indiretto. Il colesterolo alto, infatti, è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari ed infatti è per questo che può essere fastidioso da vivere.

Si tratta, comunque, di un problema a cui si può porre rimedio in modo piuttosto diretto. Infatti per far rientrare i livelli di colesterolo nelle soglie di “normalità”, basta assumere alcuni accorgimenti. Ad esempio utile è cercare di seguire uno stile di vita sana ossia tramite l’alimentazione e l’attività fisica.

In ogni caso, in questo articolo si cercherà di capire qualcosa in più su questa tematica e di sciogliere ogni dubbio al riguardo.

Colesterolo alto: di cosa si tratta?

Il colesterolo alto è una problematica alquanto diffusa e che spesso spaventa. Sicuramente è qualcosa di cui allarmarsi ma non troppo.

Cos’è, infatti, il colesterolo? Partiamo col dire che si tratta di una sostanza grassa del tutto naturale presente nel nostro organismo, nello specifico nel sangue. Esso è infatti essenziale per varie funzioni come la sintesi della Vitamina D e di alcuni ormoni, come il cortisolo e il testosterone.

Inoltre esso partecipa alla costruzione di cellule sane ed è anche una sostanza presente nelle membrane cellulari e nelle guaine delle fibre nervose. Infine non possiamo non sottolineare che costituisce anche la formazione della bile, essenziale per il processo di digestione. Ovviamente queste sono le funzionalità che il colesterolo ogni giorno attua.

In realtà, però, tutte queste funzioni vengono svolte in modo meno frequente dal colesterolo quando ne è troppo. In questo caso, quindi, si parla di colesterolo alto. Nello specifico la soglia che determina il colesterolo alto è quella di 240 milligrammi per decilitro di sangue. Quindi, quando maggiore, diviene dannosa.

Il motivo per cui la presenza eccessiva del colesterolo è dannosa è spiegato dal fatto che l’eccesso tende a depositarsi lungo le pareti delle arterie. Nel momento in cui avviene ciò, tali pareti diventano più rigide e spesse e quindi ostacolano il flusso del sangue.

Nello specifico il colesterolo che si deposita nelle arterie e crea problemi è il “colesterolo cattivo”. Esso è definito così in quanto sposta all’interno dell’organismo le lipoproteine ma a bassa intensità. Per questo vanno a depositarsi nelle arterie e formano le placche nelle arterie, bloccando il passaggio del sangue.

Esso può essere dettato da cause genetiche, ad esempio la familiarità, soprattutto da alcune mutazioni.

Ma soprattutto il colesterolo alto è causato dallo stile di vita. Ad esempio alcune abitudini possono incidere negativamente come il fumo, l’obesità, la sedentarietà e un eccessivo abuso di alcol. Anche alcune condizioni mediche possono esserne causa tra cui il diabete, la pressione alta e i problemi legati ai reni.

Come si cura il colesterolo alto: alcuni consigli utili

Una domanda che spesso ci si pone quando viene diagnosticato il colesterolo alto è: come si cura?

Sicuramente molto importante è sapere che esso può essere curato tramite il controllo di alcuni fattori. Non si tratta, infatti, di una condizione medica estremamente dannosa o comunque patologica che non si cura.

Si può agire subito sul colesterolo alto prima di tutto tramite alcuni accorgimenti. Ad esempio molto importante è cambiare stile di vita e abitudini quotidiane. Si può smettere di fumare ma soprattutto cercare di tenere sotto controllo il peso. Da questo punto di vista è utile agire sul livello di sedentarietà cercando di muoversi e aumentare l’attività fisica.

Oltre a ciò un elemento su cui bisogna fare attenzione è l’alimentazione. Non solo perché questo permette la riduzione del peso ma anche perché in presenza del colesterolo alto vanno eliminati alcuni alimenti. Ad esempio vanno esclusi i grassi saturi di origine animale come burro, strutto, lardo. A ciò si aggiungono anche i formaggi, le uova, gli insaccati. Insomma tutto ciò che è tendenzialmente grasso va evitato o comunque ridotto all’interno della dieta.

Altri alimenti, invece, sono sicuramente ottimali e riducono questi livelli di colesterolo alto come il pesce, i cereali, i legumi e la frutta. Questi, quindi, vanno aggiunti maggiormente nella dieta. Spesso il colesterolo alto viene ridotto anche tramite i farmaci. Ad esempio si usano le statine.

In ogni caso il colesterolo alto è facilmente contrastabile con qualche cambiamento di vita. Ecco che prima se ne viene a conoscenza e prima si interviene per contrastarlo. Ne va sicuramente della propria salute.