Cani: passeggiarci insieme dà felicità

Il momento più bello e importante trascorso con il nostro cane è la passeggiata. Serve a espletare i bisogni del nostro animale, ma anche a rafforzare il rapporto fra padrone e cane. Inoltre, si fa anche attività fisica. Un benessere fisico e psicologico per l’uomo. Una passeggiata con il proprio cane rende felici.

A volte, magari facciamo una passeggiata frenetica e veloce guardando le notifiche sul cellulare. Dovremmo invece soffermarci a godere di quel tempo trascorso insieme al nostro più fedele amico, compagno di vita. Ogni giorno dovremmo dedicare al nostro cane la giusta attenzione mentre passeggiamo. In effetti, è proprio la sua compagnia a giovare su di noi. Più il legame tra padrone e cane è profondo, più si tende a voler camminare insieme. Ciò è attestato da studi condotti sul tema. Gli effetti della passeggiata con il nostro cane sono: aumento del buonumore, autostima e incremento di fiducia in noi stessi. Un modo anche per rimanere in forma essendo felici.

Prenderci cura di un cane fa scattare anche il nostro senso di responsabilità e quindi accende l’attività mentale a diversi livelli. Ad esempio un input per i più giovani che sentono l’importanza di uscire con il cane portandolo a spasso per i suoi bisogni. Per i più piccoli, meglio accompagnarli nelle prime uscite con il cane monitorandone l’autonomia che piano piano aumenta. Questa deve essere a pari passo con la familiarità instaurata con il cane.

Il cane, inoltre, incoraggia ad avere nuove amicizie facendo allargare la rete sociale. Può anche invogliare a fare escursioni, visitare posti nuovi, vivere di più all’aria aperta. Alcuni esperti hanno studiato la positività della passeggiata con il cane sulla salute fisica giungendo alla sua valida funzionalità per tenersi in forma. Il cane poi ha un ruolo essenziale per spingere gli umani a camminare. Un modo per contrastare obesità, malattie croniche e disagi mentali. La passeggiata con il cane è un’attività positiva per tutte le età. Un’esperienza quotidiana che ci rende attivi, felici e responsabili soddisfacendo i bisogni dell’animale e le nostre necessità. Possiamo creare nuovi legami e ammazzare la noia.