X-Men: per Kevin Feige il film con Deadpool e Wolverine sancisce l’ingresso dei mutanti nell’MCU

28—Ott—2022 / 9:43 AM

Tra i nuovi personaggi che devono fare il loro esordio nel Marvel Cinematic Universe ci sono gli X-Men, il cui arrivo nei lungometraggi della Casa delle Idee è frutto dell’accordo tra Disney e Fox, con la Casa di Topolino che ha acquisito la casa di produzione. Incalzato dai giornalisti che hanno chiesto quando i mutanti faranno il loro esordio nell’MCU il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dato una risposta che ha fatto riferimento a Deadpool 3 ed a She-Hulk.

Ecco le parole di Kevin Feige:

Questo è proprio ciò che Jennifer Walters ha chiesto al robot nell’episodio finale di She-Hulk, e e vi darò la stessa risposta: non ricordo, non so dare una risposta. Però prossimamente ci saranno Deadpool e Wolverine insieme, voglio dire, siamo vicini.

Già in Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo visto la comparsa del Charles Xavier interpretato da Patrick Stewart, e, così come dichiarato dallo stesso Feige, Ryan Reynolds ha presentato per il nuovo film su Deadpool anche Hugh Jackman che tornerà a vestire i panni di Wolverine.

C’è quindi fermento nel Marvel Cinematic Universe, e gli X-Men, in qualche modo, stanno facendo con brevi apparizioni la loro comparsa nei progetti Marvel Studios. Resta da chiedersi quando verrà lanciato il loro primo standalone.