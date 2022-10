Walmart presenta i ‘Netflix Hub’: i supermercati vengono invasi dal merchandising delle serie TV e dei film

La catena di supermercati Walmart aprirà nei negozi una nuova sezione interamente dedicata a Netflix. Walmart venderà anche delle sorte di 'kit per il binge watching

La catena di supermercati Walmart aprirà nei negozi una nuova sezione interamente dedicata a Netflix. Tra le varie cose, gli scaffali verranno riempiti con le gift card della piattaforma, oltre che con diversi accessori, capi d’abbigliamento e prodotti targati Netflix.

Walmart chiama le nuove sezioni ‘The Netflix Hub‘. L’angolo dedicato a Netflix verrà allestito in oltre 2.400 punti vendita. Oltra alle gift card, i clienti troveranno diversi prodotti brandizzati Netflix, incluso il merchandising, le colonne sonore e alcuni steel book delle serie TV e dei film di punta del colosso dello streaming. Ad esempio Walmart ha mostrato il calendario dell’avvento di Stranger Things, oltre che una sorta di puzzle con l’immagine del demogorgone.

Walmart venderà anche delle sorte di ‘kit per il binge watching’, cioè delle scatole con popcorn, caramelle e gadget dei prodotti Netflix.

La mossa, scrive The Verge, rafforza la presenza di Netflix all’interno dei negozi retail. Il colosso dello streaming non si accontenta del digitale, ma vuole invadere anche il mondo fisico con i suoi prodotti.

