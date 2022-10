Resident Evil Village: Gold Edition disponibile, ecco il trailer di lancio

Resident Evil: Gold Edition è disponibile da oggi, 28 ottobre 2022, come ci ricorda Capcom con il consueto trailer di lancio. Resident Evil Village Gold Edition, disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, è la nuova edizione del gioco che include il gioco base più l’espansione.

L’espansione dei Winters include come novità principali la modalità in terza persona e il DLC Shadows of Rose con protagonista la figlia sedicenne di Ethan. Ormai divenuta adulta ed in possesso di strani poteri, Rose si troverà ad indagare sulla propria natura, finendo per imbattersi in una pericolosa minaccia all’interno del castello di Lady Dimitresc.

Tra le aggiunte spicca anche la modalità Mercenari che introduce nuovi personaggi giocabili tra cui Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimistrescu, tutti con le proprie abilità e stili di combattimento. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da oggi è inoltre disponibile anche Resident Evil Village RE: Verse, la modalità multiplayer online gratuita per tutti i possessori del gioco principale.