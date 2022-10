Pokémon Scarlatto e Violetto approdano a Lucca Comics & Games 2022

Nintendo sarà presente all’edizione 2022 di Lucca Comics & Games con un grande padiglione monografico in Piazza Bernardini, che includerà un’area tutta dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto. Tante le attività previste in vista dell’arrivo delle nuove esclusive Nintendo Switch: i due nuovi giochi, infatti, saranno protagonisti di alcuni talk che approfondiranno le loro principali novità, tenuti da uno dei più importanti creator Pokémon in Italia, Cydonia, e Sabaku no Maiku.

Inoltre, gli appassionati potranno accaparrarsi una visiera dedicata a uno dei tre starter di Scarlatto e Violetto: Sprigatito per il tipo Erba, Fuecoco per il tipo Fuoco e Quaxly per il tipo Acqua. All’interno del padiglione Nintendo ci sarà anche un punto vendita GameStop con tantissime offerte, dove gli appassionati potranno preordinare i videogiochi in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch.

In particolare, coloro che effettueranno il preorder su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto potranno ricevere in regalo un esclusivo gadget a tema. Inoltre, come novità di quest’anno, gli ospiti di Lucca Comics & Games potranno incontrare all’interno della manifestazione la GameStop TV presentata da Kobe, che intervisterà tanti ospiti d’eccezione.

Lo stand Nintendo in Piazza Bernardini sarà anche il punto di ritrovo delle principali community della grande N e di tutti gli appassionati del mondo Pokémon. Ecco il calendario completo degli appuntamenti dedicati a Pokémon Scarlatto e Violetto:

Sabato 29/10 – dalle 12:00 alle 12:30: Sabaku no Maiku talks Pokémon

Sabato 29/10 – dalle 18:00 alle 18:30: Cydonia talks Pokémon

Domenica 30/10 – dalle 14:00 alle 14:30: Cydonia talks Pokémon

Lunedì 31/10 – dalle 15:00 alle 15:30: Cydonia talks Pokémon