Gatti: ci ascoltano e capiscono se stiamo parlando con loro

I felini riconoscono la nostra voce, ci ascoltano e capiscono se parliamo con loro o no. Per tutti coloro che pensavano che il gatto fosse menefreghista, non è così.

Chi pensava che il gatto fosse un animale un po’ egoista e soprattutto menefreghista o che fosse legato alla casa, si sbagliava! Secondo un recente studio i gatti invece sono in grado di riconoscere la voce del loro padrone. Inoltre, capiscono se ci rivolgiamo a loro o no, oppure anche quando parliamo. L’Université Paris Nanterre ha effettuato dei test per provare che i gatti possono instaurare legami forti con l’uomo.

Gli studiosi hanno analizzato il comportamento di 16 gatti osservando le reazioni alle voci umane registrate in precedenza. Le reazioni cambiano in base a ciò che ascoltano. Poi comprendono quando l’uomo parla loro e se una frase o una parola è rivolta a loro o ad altri. I gatti sono stati sottoposti a tre condizioni. Prima, la voce di un estraneo che cambia diventando quella umana di riferimento. Poi la voce del pet mate diretta al gatto e dopo rivolta a un’altra persona. Infine, la voce di uno sconosciuto rivolta prima al gatto e poi no.

Nella prima condizione 10 gatti su 16 sono rimasti indifferenti di fronte a una voce sconosciuta che li chiamava. Poi quando hanno udito la voce del loro padrone sono diventati attivi a livello significativo. Ecco che gli esperti affermano che il cambio di comportamento dei gatti e la loro intensa attività indicano che sanno riconoscere il loro padrone. In un secondo test 10 gatti hanno diminuito la loro attività mentre il gatto parlava a un’altra persona. Poi sono tornati attenti quando la voce si è rivolta a loro.

Nell’ultimo esperimento non hanno dimostrato variazioni nel comportamento. Ciò è successo sia quando la voce era rivolta a loro e quando non lo era. Non può essere uno studio comportamentale decisivo sui gatti, ma è un grande passo avanti. Una chiara dimostrazione che i felini sono reattivi alle varie voci delle persone. In particolare, quando si tratta dei loro padroni o di voci familiari. Nessuno si era mai posto questo interrogativo, forse credendo che i gatti fossero animali menefreghisti. Ecco che invece sanno instaurare legami profondamente affettivi con l’uomo.