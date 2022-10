Bonus patente giovani: a chi è rivolto e come ottenerlo

Il provvedimento del governo Draghi che incentiva i ragazzi a seguire il corso per la guida di mezzi pesanti. Ecco come ottenere l’incentivo.

28—Ott—2022 / 11:30 AM

Il bonus patente riguarda una misura governativa attuata da Mario Draghi. Esso prevede la formazione di nuovo personale per la professione di autista nel settore persone e merci. L’incentivo è indirizzato fino al 31 dicembre 2026 ai cittadini italiani ed europei tra i 18 e i 35 anni. A coloro che vogliono prendere la patente di alcune tipologie. Queste sono C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E, oppure la carta di qualificazione del conducente (Cqc).

Il bonus ha l’intento di coprire la maggior parte delle spese necessarie. Inoltre, il settore degli autotrasporti sembra essere in carenza di conducenti negli ultimi anni. Così si cerca di spingere l’accesso di nuovi autotrasportatori risolvendo le difficoltà economiche per conseguire la patente.

Per richiederlo basta presentare una specifica istanza via web con la piattaforma “buono patenti autotrasporto”. I cittadini fra i 18 e i 35 anni potranno avere uno sconto dell’80% con un tetto massimo di 2.500 euro. Per inoltrare la domanda bisogna registrarsi tramite Spid e con carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Bisogna essere cittadini italiani/europei con un’età tra i 18 e 35 anni nel periodo 2022-2026. Il voucher potrà essere utilizzato entro 60 giorni dall’emissione. Le patenti dovranno essere conseguite entro 18 mesi dall’uso dell’agevolazione.

Il bonus può essere erogato una volta solta in ordine cronologico di richiesta fino ad esaurimento fondi stanziati. L’autoscuola, entro 30 giorni dall’emissione della fattura che riporta il valore del buono, avrà la liquidazione del voucher. Se si fa un uso difforme del buono, l’autoscuola verrà cancellata dalla piattaforma, salvo relative possibili sanzioni.