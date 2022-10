Ora potete giocare su iPad e iPhone utilizzando i controller della Nintendo

Con gli ultimi aggiornamenti per iOS, MacOS e iPadOS, ora i dispositivi della Apple sono compatibili con gli accessori e i controller prodotti da Nintendo. Nello specifico, è possibile utilizzare i controller SNES e N64 originali di Nintendo su tutti i dispositivi Apple aggiornati a macOS 13, iOS 16 e tvOS 16.

Possono essere connessti ai dispositivi Apple via Bluetooth oppure, dove possibile, via cavo. La novità è stata scoperta dallo sviluppatore Steve Troughton-Smith.

Nel changelog degli ultimi aggiornamenti, Apple si è limitata a scrivere che “molti controller da gioco Bluetooth e USB sono stati aggiunti alla lista di dispositivi e accessori supportati dal Game Controller framework di macOS 13, iOS 16 e tvOS 16″. Ad ogni modo, non esiste una lista completa di tutti gli accessori supportati ufficialmente da Apple.

Grazie a servizi come Apple Arcade, i prodotti della Apple sono ormai delle macchine da gioco formidabile. Ricordiamo che da diverso tempo è già possibile utilizzare i controller ufficiali per Xbox e Playstation su iPhone e iPad di ultima generazione. Inoltre, via browser è anche possibile accedere e riprodurre i giochi di servizi in cloud gaming come l’Xbox Game Pass.