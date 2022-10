God of War: Ragnarok, trailer di lancio per l’attesa esclusiva PlayStation

God of War: Ragnarok torna a mostrarsi nello spettacolare trailer di lancio che ci ricorda che mancano solo pochi giorni all'uscita.

God of War: Ragnarok torna a mostrarsi in questo spettacolare trailer di lancio che ci ricorda che mancano ormai solo pochi giorni all’uscita dell’attesa esclusiva PlayStation. Il breve filmato, che trovate qui sotto, mostra una serie di sequenze del nuovo viaggio intrapreso da Kratos e Atreus. Immagini che rendono ancor più spasmodica l’attesa per il nuovo capitolo della celebre serie sviluppata da Santa Monica.

Il Fimbulwinter è avviato – si legge nella sinossi ufficiale del gioco – Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Sul loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitologici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà il 9 novembre su PS4 e PS5.