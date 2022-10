Black Panther: Wakanda Forever – Le prime reazioni parlano del film Marvel più potente mai visto

I critici d’oltreoceano hanno avuto la possibilità di vedere Black Panther: Wakanda Forever, ed il lungometraggio è stato descritto come il film Marvel “più potente” uscito fino ad ora. Il tributo a Chadwick Boseman ha amplificato l’atmosfera del lungometraggio, ma non solo.

Clayton Davis ha parlato di:

Un bellissimo tributo a Chadwick Boseman. Visivamente è magnifico, e Angela Bassett domina la scena. E poi il pezzo di Rihanna Lift Me Up solleverà veramente molte persone. Sono indeciso per gli Oscar.