Allergie ai pollini: durano tutto l’anno per il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico sembra sia colpevole anche di un fenomeno che potrebbe incombere sull’esistenza di oltre 10 milioni di italiani. Il riscaldamento globale è il principale responsabile sul fatto che le allergie durano tutto l’anno peggiorando i sintomi. A lanciare l’allarme è il congresso della Società Italiana di Allergologia, Asma, e Immunologia Clinica (SIAAIC) a Verona.

Gli esperti hanno affermato che il cambio del clima abbia causato un progressivo allungamento e un aggravarsi dell’allergia ai pollini. Oggi sembra durare addirittura ben 12 mesi. Nell’arco di pochi decenni si potrebbe verificare un aumento del 200% del totale di pollini delle piante.

L‘aumento delle temperature sta determinando la diffusione anche in autunno di pollini di varie specie che concentrano la fioritura tra la primavera e l’estate, con un rilascio di carico pollinico sempre più abbondante. A questo si aggiungono fioriture primaverili anticipate e pollinazioni invernali prolungate, come dimostra uno studio pubblicato su Nature Communications, secondo cui in pochi decenni la stagione critica per le allergie, inizierà fino a quaranta giorni prima in primavera e si prolungherà di tre settimane in autunno. Proprio i cambiamenti climatici hanno cioè stravolto il calendario dei pollini anche determinando la diffusione di allergeni ‘fuori stagione‘.