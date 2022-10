The Batman 2, Superman con Henry Cavill: le novità sui progetti DC sotto la guida James Gunn

Tra i progetti che supervisioneranno James Gunn e Peter Safran per DC ci sono The Batman 2 ed il nuovo Superman con Henry Cavill. Ecco alcuni dettagli.

Ora che James Gunn e Peter Safran sono divenuti le nuove guide dell’universo DC sono stati diffusi nuovi dettagli su alcuni dei film che il dinamico duo porterà avanti e che avranno la loro supervisione. Tra i più attesi ci sono The Batman 2 ed un Superman con Henry Cavill protagonista.

Sappiamo che Henry Cavill ha annunciato il suo ritorno come Superman pochi giorni dopo l’uscita nelle sale cinematografiche del Black Adam con Dwayne Johnson protagonista. Sembra proprio che, così come sottolineato dagli ultimi report, tra i primi atti dei DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran ci sia proprio un’attenzione particolare per un nuovo progetto su Superman con Henry Cavill protagonista. A riguardo sembra proprio che si stiano già sollecitando vari sceneggiatori per la scrittura di soggetti interessanti per dare il via alla produzione. Del resto lo stesso Henry Cavill ha dichiarato nel video pubblicato in cui ha annunciato il suo ritorno che abbiamo avuto fino ad ora solo un assaggio di ciò che sarà il suo futuro nel DC Cinematic Universe.

Lo stesso Dwayne Johnson ha dichiarato poco prima dell’uscita di Black Adam che il suo obiettivo è arrivare ad un film di Superman contro Black Adam. Ecco le parole di The Rock:

Arrivare a fare Black Adam vs Superman è l’obiettivo. L’ho detto un po’ di volte che questo è l’inizio di una nuova era per il DC Universe. Stiamo aggiungendo nuovi personaggi, e non stiamo realizzando un sequel, è una storia su Black Adam. Due anni fa nessuno lo conosceva. In questa nuova era del DC Universe vogliamo ascoltare i fan, per dargli ciò che loro desiderano. Per anni si è attesa una cosa del genere, e siamo arrivati all’inizio di una nuova era del DC Universe.

Per quanto riguarda The Batman 2, ricordiamo che il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha già cancellato Batgirl e Wonder Twins, ed i progetti sulle serie TV collaterali a Batman sono stati cambiati. Ed in tutto ciò anche il nuovo lungometraggio sul cavaliere oscuro sembra sia pronto per una gestazione piuttosto lunga. Nel report di Variety che ha annunciato il nuovo ruolo di James Gunn e Safran nel DC Cinematic Universe si è parlato anche di The Batman 2, che:

Non ha ancora la sceneggiatura definitiva di Matt Reeves che è stata consegnata, e l’uscita del film non è prevista prima del 2025.

James Gunn e Peter Safran dovranno mettere mano a tantissimi progetti DC Comics. C’è chi si augura che il duo ripristini il progetto su Batgirl, ma entrambi non potranno avere voce in capitolo su tutto, considerando che il loro accordo partirà dall’1 novembre, e che non riguarderà produzioni iniziate in precedenza come Joker 2.