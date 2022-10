Steam Scream Festival: tanti sconti sui giochi horror, in vista di Halloween

Arriva lo Steam Scream Festival, l’evento pensato per celebrare la festa di Halloween con tantissimi sconti sui giochi horror per PC e non solo, tra titoli tripla A e ottime produzioni indie. La lista comprende diversi giochi, tutti perfetti per festteggiare come si deve l’arrivo della Spooky Season, tra cui Hollow Knight, Vampyr, Cult of the Lamb e tantissimi altri.

Di seguito trovate una selezione di alcuni degli sconti più interessanti attualmente disponibili:

The Forest a 4,19 euro – sconto del 75%;

a 4,19 euro – sconto del 75%; Cult of the Lamb a 18,39 euro – sconto del 20%;

a 18,39 euro – sconto del 20%; Resident Evil Village a 29,99 euro – sconto del 25%;

a 29,99 euro – sconto del 25%; Hollow Knight a 7,49 euro – sconto del 50%;

a 7,49 euro – sconto del 50%; Phasmophobia a 7,99 euro – sconto del 20%;

a 7,99 euro – sconto del 20%; The Evil Within 2 a 9,27 euro – sconto dell’85%;

a 9,27 euro – sconto dell’85%; Vampyr a 7,99 euro – sconto dell’80%;

a 7,99 euro – sconto dell’80%; Thymesia a 19,99 euro – sconto del 20%;

a 19,99 euro – sconto del 20%; Days Gone a 19,99 euro – sconto del 60%;

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che le offerte dello Steam Scream Fest saranno attive sino alle ore 18:00 di martedì 1 novembre 2022.