Sonic Frontiers: 5 cose che abbiamo scoperto provando il gioco

Mancano ormai pochi giorni al ritorno di Sonic the Hedgehog su PC e console. In uscita l’8 novembre, Sonic Frontiers rappresenterà un’importante rivoluzione nella storica serie di videogiochi sviluppati da SEGA, abbandonando la struttura lineare e arcade a cui i fan sono abituati per abbracciare un’impostazione open world molto simile a quella di tanti giochi di ruolo moderni.

L’idea sembra folle, eppure funziona: in occasione di un recente evento stampa durante il quale abbiamo provato il gioco per circa sette ore, abbiamo scoperto una serie di nuovi dettagli e informazioni su quella che è indubbiamente l’avventura in 3D di Sonic più interessante da tanti anni a questa parte.

Storia e personaggi

Sapevamo già la premessa di Sonic Frontiers: Sonic e i suoi amici si ritrovano improvvisamente intrappolati in un mondo che non conoscono, il Cyber Spazio. Esplorando una serie di isole misteriose bisogna così trovare Tails, Amy e Knuckles e cercare un modo per liberarli e riportare tutti nel mondo reale. Durante la demo abbiamo però scoperto che anche Dr. Eggman, per qualche motivo, è intrappolato nel Cyber Spazio, ed è lì che fa la conoscenza di un’intelligenza artificiale dalle sembianze di una bambina. Non sappiamo dove andrà a parare la storia di Sonic Frontiers, ma è interessante l’idea che non sembra sia Eggman il nemico principale del gioco, e chissà che non dovremo ritrovarci a collaborare con il baffuto scienziato per trovare una via di fuga.

Albero delle abilità

Esplorando le isole di Sonic Frontiers, si potranno raccogliere tutta una serie di collezionabili, tra cui semi che permettono di potenziare la forza d’attacco e la resistenza. Eseguendo acrobazie, eliminando nemici e completando dei puzzle si ottengono poi punti esperienza da spendere per sbloccare nuovi attacchi e nuove tecniche in un albero delle abilità apposito. All’inizio dell’avventura Sonic è in grado di attaccare i nemici con calci e pugni, ma ben presto potrà eseguire potenti combinazioni, abbattersi sui nemici ed eseguire spettacolari colpi di grazia. Insomma, è la prima volta che vediamo un sistema di combattimento così elaborato in un gioco di Sonic.

Livelli di difficoltà e accessibilità

Grazie al successo che Sonic ha ottenuto al cinema, la serie ha avvicinato tanti nuovi fan: per molti di loro Sonic Frontiers sarà la prima volta con un videogioco del porcospino blu, e per questo motivo SEGA ha aggiunto un gran numero di opzioni per personalizzare l’esperienza di gioco. Oltre a tre livelli di difficoltà, Sonic Frontiers sarà giocabile in due modalità: una chiamata “Stile ad Alta Velocità”, che è indirizzata ai fan più esperti di Sonic che non hanno problemi con i giochi veloci e frenetici; l’altra modalità si chiama “Stile Azione”, e propone un’esperienza un po’ più lenta e con cui ci si può concentrare sul sistema di combattimento. Come se non bastasse, dalle impostazioni del gioco si può liberamente aumentare o diminuire la velocità massima raggiunta da Sonic, la sua accelerazione o la velocità di sterzata, così da regolare la frenesia del gioco in modo tale che possa essere accessibile e confortevole anche per giocatori meno smaliziati o chi ha un qualche impedimento.

Colonna sonora

I fan di vecchia data ci metteranno un po’ ad abituarsi alla colonna sonora di Sonic Frontiers. Per anni Sonic ci ha abituato a musiche pop rock vivaci ed energiche mentre correvamo da un punto all’altro dei livelli, ma in Frontiers l’atmosfera è molto più malinconica e misteriosa. Durante l’esplorazione delle isole si viene accompagnati da delicate musiche al pianoforte, che cambiano in maniera dinamica nel passaggio tra giorno e notte. I più tradizionalisti non disperino: durante i combattimenti e nelle sfide di corsa nel Cyber Spazio, non mancheranno brani più esagerati e rock, in linea coi vecchi giochi della serie.

Guardiani, Titani e Super Sonic

Giocando la demo di Sonic Frontiers abbiamo fatto la conoscenza delle diverse tipologie di nemici. Oltre agli avversari più piccoli in giro per la mappa, capiterà di affrontare i Guardiani e i Titani. I Guardiani sono dei mini-boss che di “mini” hanno molto poco: spesso e volentieri si tratta di colossi che vanno scalati fino alla cima per raggiungere il loro punto debole. Probabilmente i nemici più interessanti, i Guardiani si differenziano per dimensioni, forme e comportamenti: per poterli eliminare bisognerà capire come affrontarli utilizzando le abilità di Sonic, quasi fossero dei piccoli enigmi da risolvere. Alla fine di ogni isola ci attenderà invece la sfida contro un enorme Titano, una sorta di gigante robot che Sonic potrà battere unicamente trasformandosi in Super Sonic. Queste battaglie metteranno alla prova tutto quello che il giocatore ha appreso nel corso dell’esplorazione, e anche grazie all’accompagnamento musicale saranno tra i momenti più spettacolari del gioco.

Per scoprire se siamo davvero davanti al grande ritorno di Sonic the Hedgehog coi videogiochi in 3D non bisogna attendere molto, visto che Sonic Frontiers uscirà l’8 novembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.