PlayStation Store: sconti su centinaia di giochi PS4 e PS5 con le Promozioni di Novembre

Al via alle Promozioni di Novembre sul PlayStation Store con centinaia di giochi PS4 e PS5 scontati fino all'80%.

Sono già attive sul PlayStation Store le nuove Promozioni di Novembre con centinaia di giochi PS5 e PS4 in sconto fino all’80 %. La lista dei giochi in offerta include oltre 900 titoli, tra cui Hades, The Witcher 3: Wild Hunt, GTA 5, Dying Light 2: Stay Human e tantissimi altri ancora. Di seguito trovate una selezione di alcuni degli sconti più invitanti attualmente disponibili:

A Way Out a 7,49 – Sconto del 75%

a 7,49 – Sconto del 75% ARK: Survival Evolved a 6,59 euro – Sconto del 67%

a 6,59 euro – Sconto del 67% Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition a 34,99 euro – Sconto del 70%

a 34,99 euro – Sconto del 70% Assassin’s Creed Origins – Gold Edition a 24,99 euro – Sconto del 75%

a 24,99 euro – Sconto del 75% Borderlands 3: Next Level Edition PS4 & PS5 a 18,74 euro – Sconto del 75%

a 18,74 euro – Sconto del 75% Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition a 60,29 euro – Sconto del 33%

a 60,29 euro – Sconto del 33% Grand Theft Auto V PS4 & PS5 a 19,79 – Sconto del 67%

a 19,79 – Sconto del 67% Hades a 17,49 euro – Sconto del 30%

a 17,49 euro – Sconto del 30% La Terra di Mezzo: Bundle dell’Ombra a 11,99 euro – Sconto del 75%

a 11,99 euro – Sconto del 75% Madden NFL 23 All Madden Edition PS5 & PS4 a 59,99 euro – Sconto del 40%

a 59,99 euro – Sconto del 40% Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 a 17,99 euro – Sconto del 70%

a 17,99 euro – Sconto del 70% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 34,99 euro – Sconto del 65%

a 34,99 euro – Sconto del 65% Tales of Arise PS5 & PS4 a 27,49 euro – Sconto del 60%

a 27,49 euro – Sconto del 60% The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99 euro – Sconto dell’80%

a 5,99 euro – Sconto dell’80% Tiny Tina’s Wonderlands a 53,99 euro – Sconto del 40%

a 53,99 euro – Sconto del 40% WWE 2K22 Bundle digitale cross-gen a 39,99 euro – Sconto del 50%

Come dicevamo questa è soltanto una piccola selezione dei giochi disponibili in sconto. Potrete consultare la lista completa delle offerte del PlayStation Store a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che le Promozioni di Novembre si aggiungo anche a quelle già attive di Halloween e The Sims 4.