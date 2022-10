Il fondatore di Oculus bozza il metaverso di Horizon Worlds: “è un brutto prodotto e non è divertente”

Palmer Luckey ha opinioni contrastanti sul metaverso di Meta e Mark Zuckerberg. “Zuckerberg è il più grande fan della realtà virtuale”, ha detto il fondatore di Oculus, aggiungendo che Project Horizon andrebbe paragonato ad una concept car. Quindi sì: è imperfetto e costerà un sacco di soldi, portando a risultati altalenanti.

“Non penso che Horizon World sia un buon prodotto”, ha detto del social per la realtà virtuale di Meta. “Non è bello, non è divertente e credo che moltissime delle persone che ci stanno lavorando siano d’accordo: ‘non è un prodotto riuscito'”.

Palmer Luckey ha fondato e poi venduto Oculus, il più importante e famoso produttore di visori per la realtà virtuale. Nel 2014 ha ceduto la sua compagnia a Facebook per 2 miliardi di dollari. Oggi i visori sono stati ribrandizzati e non utilizzano più il marchio Oculus.

Luckey non lavora più per Facebook dal 2016, quando era stato licenziato dopo che si era scoperto che aveva donato dei soldi ad alcuni movimenti di destra. Oggi l’imprenditore lavora per la sua nuova azienda: Anduril Industries, una startup che si occupa in prodotti e software per la Difesa.

Mark Zuckerberg è il più grande fan della realtà virtuale a livello mondiale. Ha investito più tempo e soldi in questa tecnologia di tutti gli altri messi insieme. Horizon Worlds oggi è un prodotto terribile, ma un domani potrebbe essere fantastico

ha detto, per poi aggiungere che Facebook si trova “nella posizione migliore per poter avere successo sul lungo periodo”.