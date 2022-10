Bros: tre featurette dalla commedia LGBTQ+ di Nicholas Stoller

Tutti i componenti del cast di Bros, nuova commedia di Nicholas Stoller, sono orgogliosamente LGBT+: il protagonista Billy Eichner e gli autori della pellicola discutono di inclusività davanti e dietro la macchina da presa, di produzione e interpreti nei tre speciali pubblicati oggi da Universal Pictures.

Il film arriva dalla collaborazione tra Billy Eichner (Billy on the Street, Il Re Leone, Difficult People, American Crime Story 3: Impeachment) e autori di successo quali Nicholas Stoller (Cattivi Vicini, Non mi scaricare) e Judd Apatow (Il Re di Staten Island, Un disastro di ragazza, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no). Interpretato da Billy Eichner, il primo uomo apertamente gay a essere co-sceneggiatore e protagonista di un proprio film prodotto da una major, Bros è diretto da Nicholas Stoller, anche co-sceneggiatore insieme a Eichner. Il film è prodotto da Judd Apatow, Stoller e Joshua Church (co-produttore di Un disastro di ragazza, Fratellastri a 40 anni). La produzione esecutiva del film è di Eichner.

