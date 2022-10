Boris 4: il video del cast a Roma per la Festa del Cinema

In occasione del lancio di Boris 4 (disponibile da oggi, mercoledì 26 ottobre, in esclusiva su Disney+ con tutti gli otto episodi), il cast e gli autori della serie hanno invaso Roma per “distruggere” Disney+ e conquistato la capitale con una doppia premiere. Arrivati all’Auditorium Parco della Musica, hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma presentando in anteprima mondiale l’attesissima nuova stagione della serie originale italiana. Prima della proiezione, il cast e gli autori hanno sorpreso il pubblico in sala con un saluto nel tipico stile di Boris.

In seguito, su un pullman brandizzato a tema che ha attraversato la città, si sono spostati sull’orange carpet dell’Auditorium Conciliazione dove, accolti dai fan, hanno posato su una grande sedia da regista con il suggestivo sfondo della Basilica di San Pietro. La visione dei primi due episodi della serie è stata introdotta dalla comicità pungente di Valerio Lundini che ha intrattenuto il pubblico con divertenti sketch, coinvolgendo tutti i protagonisti della serie in una premiazione surreale. Durante la serata, il cast e il pubblico hanno dedicato un ricordo commosso a Roberta Fiorentini, interprete di Itala nelle passate stagioni della serie e all’autore Mattia Torre.

Presenti alle due premiere a Roma, gli autori e registi Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e gli attori Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Giordano De Plano, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Angelica Leo, Andrea Lintozzi, Jerry Mastrodomenico, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi e Nina Torresi.