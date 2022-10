Anticiclone Halloween: darà il via alla prima “novembrata” della storia

Questo tipo di anomalie, con temperature maggiori in tutte le stagioni, rientrano nel quadro generale dovuto ai cambiamenti climatici

26—Ott—2022 / 9:15 AM

L’aspetto meteorologico dei prossimi giorni è qualcosa di veramente incredibile. Scipione lascerà spazio all’anticiclone di Halloween che darà luogo alla prima novembrata della storia. L’alta pressione africana è stata protagonista assoluta del meteo, non solo in Italia ma anche su tutto il resto dell’Europa.

A parte alcune eccezioni, l’anticiclone è presente da metà maggio su tutto il bacino del Mediterraneo e non sarà da meno neanche nei prossimi giorni. Dopo le piogge ancora piuttosto forti al Nord, in particolare su Alpi e Prealpi, Scipione ingloberà ancora di più il nostro Paese.

Escludendo il ritorno delle prime nebbie mattutine sulla Pianura Padana, le giornate che arriveranno avranno temperature e condizioni meteorologiche come se fosse giugno. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso a livello locale. Le temperature potrebbero registrare aumenti fino a 6-8°C in più su quasi tutta Italia, raggiungendo facilmente picchi di 26-27°C durante il giorno. In Sicilia e Sardegna potrebbero anche superare i 30-32°C.

L’aumento delle temperature stagionali è un trend che ha avuto inizio da qualche decennio a causa dei cambiamenti climatici e che ha subito un’accelerazione forte negli ultimi anni. Le elaborazioni dei principali modelli meteorologici non danno buone notizie: l’Italia sarà ancora protetta da un vasto campo di alta pressione.