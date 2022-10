Vetrate da balcone: romantiche ed ecologiche

Chiudere i balconi con delle vetrate e trasformarli in verande sono ecologici ed economici. Non sono richiesti permessi edilizi, ma ci sono dei requisiti

Le vetrate che chiudono i balconi sono un elemento architettonico esteticamente accattivante ed elegante, ma permettono anche di limitare lo spreco energetico. Da qualche tempo, solo in alcuni casi, possono essere installate senza dover richiedere permessi edilizi.

Le verande permettono, soprattutto nel caso di vecchie abitazioni, di risolvere problemi di dispersione di calore. Balconi e serramenti che danno su queste terrazze possono rappresentare una via di fuga per il calore interno in inverno, con conseguente raffreddamento dell’abitazione.

Chiudere questi ambienti con le vetrate può permettere, così, di risparmiare in bolletta. Oltre questo si può avere anche una sorta di stanza di passaggio che evita che il freddo arrivi direttamente in casa attraverso i muri esterni e le finestre.

Se si ha in mente una veranda fissa questa viene considerata un’opera edilizia vincolata ai permessi comunali, poiché aumenta la volumetria dell’immobile. Se invece vengono scelte delle vetrate scorrevoli, installate a partire dal parapetto e fino al soffitto, non rientrano nella stessa categoria. Grazie al decreto legge 115/2022è possibile installare delle vetrate panoramiche amovibili senza alcun permesso.

Se si vuole optare per trasformare il balcone in una veranda vivibile è bene rivolgersi ad aziende specializzate che saranno in grado di trovare la soluzione ottimale sulla base delle esigenze.