Nel 2022 l’App Store ha già incassato 64,9 miliardi, il doppio del Play Store di Google

Secondo una stima di Sensor Tower, Statista e Tech Crounch, l’App Store di Apple ha generato ricavi per oltre 65 miliardi di dollari nel corso del 2022. Si tratta di un dato parziale, che coinvolge esclusivamente il periodo che va da gennaio a settembre.

È un dato estremamente importante: si tratterebbe di oltre il doppio di quanto incassato dal Play Store di Google. Tra applicazioni, abbonamenti e acquisti in-app gli utenti della Apple hanno speso oltre 64,9 miliardi di dollari. In nove mesi hanno già speso il 3% in più di quanto fatto nel corso di tutto il 2021.

Se Apple conquista nuovi record, lo stesso non si può dire per Google. I ricavi del Google Play Store sono calati: 31,7 miliardi di dollari nel 2022 contro i 35,1 miliardi ottenuti nei primi nove mesi del 2021.

Gli utenti Android sembrano privilegiare le applicazioni gratuite. Quando si osservano i numeri dei download è lo store di Google a trionfare: ben 82,4 miliardi di download in nove mesi. Circa 3,5 volte il numero di download dell’App Store. C’è da dire che una parte importante di quei 64,9 miliardi dipendono dai servizi in abbonamento di Apple, tra cui Apple Music. Il gap così importante trai due marketplace si spiegherebbe, almeno in parte, così.