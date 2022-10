Pluto Gigas: il drone subacqueo della Marina Militare

Al “Sea Drone Tech Summit 2022” il prossimo 25-26 ottobre 2022 sarà presente il drone subacqueo Plutos Gigas della Marina Militare. Altri dispositivi visibili l’Hydrone per la manutenzione delle piattaforme petrolifere, il FeelHippo e lo Zeno per studiare l’ambiente sottomarino. Da non dimenticare la presenza delle barche-drone come lo Swamp Asv e il CK-14 per gli studi idrografici. Poi la boa autonoma VR Buoy negli sport nautici e il quadricottero Beluga per gli yacht. Da citare anche il drone anfibio SplashDrone 4 e il salvagente radiocomandato U-Safe per il soccorso di bagnanti.

L’evento nella sua terza edizione si terrà al Polo Acquatico di Ostia affrontando il congresso su droni e robot per impiego marino e subacqueo. Il programma delle due giornate sarà diviso in tre sessioni di congresso su questi argomenti:

droni e robot subacquei

natanti-drone di superficie

droni aerei per uso acquatico

Siamo lieti che la nostra città di Ostia ospiti, per la seconda volta, questo prestigioso appuntamento dedicato alle più avanzate tecnologie robotiche messe al servizio di chi utilizza il mare soprattutto per lavoro, ma anche per sport o divertimento. In particolare, ci sembrano di grande interesse quei progetti che prevedano l’impiego di droni e robot per il controllo dell’ecosistema marino, della qualità delle acque e del livello di inquinamento e anche per il soccorso in mare di bagnanti in difficoltà. Sono soluzioni tecnologiche che ci auguriamo di poter vedere presto all’opera anche nel nostro mare.

Antonio Caliendo, assessore alle Attività Produttive e Turismo del Municipio Roma X

Ci sarà anche una parte espositiva con stand di 16 enti e aziende settoriali. In Italia i droni e i robot in ambito marino sono diffusi molto in Italia trovando applicazione nel settore militare, industriale e scientifico. I droni sono sofisticati e ideali quindi a scoprire relitti o parchi archeologici, mappature di fondali. Inoltre, anche per controllare ambiente marino, cavi subacquei e altro ancora. Nel nostro paese quindi la robotica marina sembra un settore davvero promettente, vista la sua continua espansione.