JetCycle Max: permette di pedalare sull’acqua

Si tratta della bicicletta reclinabile che vola letteralmente sull’acqua. Ci riesce come un aliscafo e come un kayak con schienale.

Il suo nome è JetCycle Max ed è la bicicletta reclinabile che vola sull’acqua. Un mix tra kayak provvisto di schienale che pedala sull’acqua alzandosi come un aliscafo. L’azienda francese JetCycle ha ideato questa trovata innovativa per consentire all’uomo di pedalare nel massimo della comodità.

L’impresa francese si è ispirata al design dell’industria nautica per la sua nuova creazione. Si sta parlando di un raffinato scafo in composito realizzato con infusione sottovuoto. È stato perfezionato per avere la ricetta perfetta tra peso ridotto e rigidità ottimale. Il pilota ha una seduta bassa come quella di un kayak con sedile posteriore e non come quella del telaio di una normale due ruote.

Ha due ali in fibra di carbonio, la bici è lunga 3,4 m e pesa 35 kg. A differenza delle altre biciclette acquatiche elettriche a pedalata assistita è alimentata al 100% dall’uomo. Essa si basa sulla pedalata del pilota per far muovere l’elica a passo variabile situata nella parte posteriore. Una trasmissione a cinghia Gates trasferisce la potenza del pilota.

Le altezze consigliate per regolare i pedali sono tra 1,5 e 2 metri. Il passo del foil viene governato e regolato dal pilota per il sollevamento grazie a semplici maniglie sui due lati dell’imbarcazione. La velocità ideale per sollevarsi e scivolare sull’acqua è di 9 km/h. Quanto costa una JetCycle Max? Costa ben 12mila euro!