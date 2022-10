Il Solana Saga è uno smartphone top di gamma pensato per gli impallinati di criptovalute

La criptovaluta Solana avrà presto il suo smartphone di riferimento. Si chiama Solana Saga ed è un telefono della Solana Mobiles, una sussidiaria di OSOM. In queste ore sono uscite le specifiche tecniche dello smartphone.

La scheda tecnica è interessante: il Solana Saga è uno smartphone con specifiche da top di gamma che, in aggiunta, include a livello nativo alcune funzioni pensate per gli appassionati e investitori nel campo delle criptovalute.

Il Solana Saga ha una cornica in acciaio inossidabile, mentre la scocca è in ceramica. Grazie a Seed Vault, il telefono ospita le private keys dei wallet per criptovalute dell’utente. Grazie al sensore per le impronte montato sulla scocca posteriore del telefono, l’utente può autorizzare le transazioni sulla rete di Solana usando i suoi dati biometrici.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400 x 1080 e 120Hz di refresh rate. Sotto alla scocca troviamo un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, cioè lo stesso chipset equipaggiato sui principali top di gamma Android del momento. Il Soc è affiancato da 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di spazio di archiviazione. Grazie allo slot per le SD card è possibile espandere la memoria di altri 512GB.

La fotocamera principale è una Sony IMX766 da 50MP e troviamo anche un ultra-wide da 12MP sempre di Sony. La selfie cam da 16MP ha un’apertura di f/2.4.

Già al suo debutto il Solana Saga sarà disponibile con Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google. Completano questo quadro la batteria da 4110 mAh e il supporto alla ricarica wireless.

Il Solana Saga può essere già prenotato effettuando un deposito non vincolante di 100 dollari. Al lancio costerà 1.000 dollari.