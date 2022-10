La recensione dell'episodio 10 di House of the Dragon, abbiamo visto il sangue scorrere e adesso la danza dei draghi ha aperto le danze.

A volte le decisioni che prendiamo decidono il tipo di persona che saremo ma non sono mai decisioni facili da prendere. Iniziamo così la recensione dell’episodio 10 di House of the Dragon facendo un parallelismo: nella prima stagione di Game of Thrones, la morte crudele e ingiustificata di Ned Stark è stata un punto di svolta nella serie e ha messo in moto gli eventi.

House of the Dragon ha fatto il “grande passo” e non stiamo parlando della morte di re Viserys. Sapevamo che sarebbe morto, comunque. La Danza dei Draghi è qui.

È una guerra e possiamo essere certi che sarà la guerra più sanguinosa mai vista, almeno prima che gli eventi de Il Trono di Spade abbiano inizio. La corona è stata usurpata dal miserabile figlio di Alicient Hightower e Daemon vuole tutto le teste dei nemici su una picca. Questo è solo il tipico comportamento di Daemon, ma Rhaenyra sembra essere più cauta.

Non desidera dominare sulle “ceneri” come dice, e questo porta a una spaccatura temporanea tra lei e Daemon. Tuttavia, poiché gli eventi del finale si trasformano in una spirale come i draghi fuori controllo, potrebbe semplicemente incanalare Daenerys. Vediamo già l’accenno alla famosa follia dei Targaryen?

Sono successe molte cose nel finale, inclusa l’ennesima scena cruenta del parto, un’incoronazione e una morte improvvisa da far fermare il cuore che nessuno si aspettava davvero. Il finale inizia con la notizia della morte di Viserys (Paddy Considine), mettendo in moto gli eventi per il resto dell’episodio mentre Daemon e Rhaenyra vengono a conoscenza del colpo di stato.

È tempo di radunare alleati e sentiamo nomi familiari come Baratheon, Stark e Lannister inaffidabili (chiaramente nessuno ha avuto niente di buono da dire sui Lannister per secoli). Ma ovviamente, gli alleati non possono essere radunati facilmente, tanto meno in nome della pace. E non c’è pace quando si tratta di Game of Thrones. Per romanzare un po’ le parole di Cersei Lannister, nel “gioco del trono”, alcuni muoiono. Di seguito l’Inside the Episode pubblicato su YouTube:

Occhio per occhio

Continuiamo la recensione dell’episodio 10 di House of the Dragon dicendo che dopo aver lottato per trovare la sua dimensione per diversi episodi, la serie ha finalmente trovato una voce propria.

I suoi momenti più forti e potenti non sono come vampate di fuoco angosciate come Game of Thrones. È un’ondata di shock brutalmente fredda che ha il potenziale per lasciare il pubblico piuttosto esterrefatto a volte, come ha mostrato il finale.

Ora c’è un’oscurità e un grigio caratteristici in ogni episodio, forse simile a ogni personaggio, che è molto più sfumato di quanto non fosse all’inizio della serie.

Ci sono stati diversi momenti importanti e toccanti disseminati nell’episodio, tra cui Rhaenyra e Daemon che si addolorano in modi diversi per il loro bambino nato morto, Rhaenyra che viene incoronata regina, Aemond che insegue Lucerys attraverso la tempesta su un drago pazzo e gli ultimi momenti dell’episodio, quando Rhaenyra scopre di aver pagato un prezzo troppo alto per la diplomazia, perdendo qualcuno a lei troppo caro.

L’espressione di Emma D’Arcy ricorda un grido silenzioso e freddo. La danza dei draghi sta per iniziare, poiché probabilmente lei avrà la stessa reazione che ha fatto scattare Daenrys, quando Missandei è morta.

La furia sul suo volto è impeccabile e ciò che aumenta i brividi della scena è che la sua conversazione con Daemon non è udibile. Questo è anche il momento simile a Ned Stark che i fan stavano aspettando, poiché ha la stessa sensazione straziante.

La stagione 1 di House of the Dragon è giunta al termine e la stagione 2 approfondirà completamente la guerra con un numero di vittime più alto del previsto e, si spera, con tendenze misogine meno preoccupanti.

Il mondo è vecchio e non sta diventando più giovane. Ogni momento che passa, un po’ più della narrazione storica scivola nell’etere, solo per essere rimpiazzata da un nuovo eroe, una nuova offesa, un nuovo disaccordo, un nuovo amore, una nuova guerra.

E le cose che sono “perse” nella storia non sono affatto perse. Anche i momenti dimenticati del passato sono spesso codificati nel nostro stesso DNA o semplicemente si fondono nell’inconscio collettivo. Il peso della storia grava su tutti noi, che ne siamo consapevoli o meno. E pesa particolarmente sui personaggi di House of the Dragon.

Fin dal suo primo episodio, House of the Dragon si è rivelato un avvincente dramma storico su una storia completamente falsa. Basato sul prequel de Il Trono di Spade di George R.R. Martin Fire & Blood (che a sua volta è stato scritto come un documento storico), questa serie ha trattato l’evento immaginario noto come La Danza dei Draghi come se fosse un vero conflitto civile da qualche parte nella nostra linea temporale. Che gli scrittori si siano finora dedicati a descrivere questa storia nel modo più “fedele” possibile per le persone “reali” coinvolte in essa, mentre allo stesso tempo riempiono abilmente gli spazi vuoti delle cose che non sappiamo con certezza.

Con questo finale della prima stagione The Black Queen, tuttavia, diventa più chiaro che mai che House of the Dragon non ha solo coperto una storia particolare per tutto il tempo, ma è stata la storia stessa.

Dicono che chi non studia il passato è destinato a ripeterlo. Ma quelli che studiano il passato sanno che siamo tutti condannati a ripeterlo comunque. Tale è la condizione umana. Diverse volte in The Black Queen, i personaggi sembrano pronti a “rompere la ruota” come Daenerys Targaryen un giorno lo metterà e agirà nel migliore interesse del regno.

Ma più e più volte diventano solo un altro ingranaggio in una grande macchina storica di rancore, per onorare i precedenti che è iniziata molto prima di loro e andrà avanti molto tempo dopo.

Adatto per il titolo di questo episodio, tutto inizia con la Princ… scusate, la regina Rhaenyra I Targaryen (Emma D’Arcy). Ci incontriamo con la futura regina e la sua corte nella loro casa ancestrale a Roccia del Drago. Consentiteci di sottolineare gentilmente un’ultima volta che tutto questo avrebbe potuto essere evitato se Rhaenyra e i suoi amici non avessero mai lasciato la capitale con fermezza.

Certo, voleva riportare i suoi figli “a casa” dopo gli eventi traumatici dell’episodio 8, ma questa non è davvero una scusa per l’aspirante erede di lasciare il trono alle spalle mentre l’attuale re è il più vicino possibile alla morte di qualsiasi essere umano senza essere davvero ancora morto.

Il bene comune

Continuiamo la recensione dell’episodio 10 di House of the Dragon con una precisazione, l’antenato di House of the Dragon, Il Trono di Spade, operava partendo dal presupposto che il modo più rapido per rendere comprensivo un personaggio femminile fosse chiarire che amava i suoi figli. In effetti, è diventato una specie di esagerazione nelle stagioni successive, quando Cersei Lannister avrebbe commesso atti davvero atroci e Tyrion avrebbe assicurato alla sua squadra che “no davvero, ragazzi. Si può ragionare con lei. Ama i suoi figli!”

Le ultime due stagioni di Game of Thrones sono state pessime. Ma qui sarete rincuorati dal fatto che House of the Dragon stia facendo qualcosa di un po’ più complesso e umano con Rhaenyra. Certo, è giusto dire che è una madre che ama i suoi figli, ma le sue interazioni con Lucerys (Elliot Grihault) rappresentano che lei è molto di più. Non ama solo l’idea dei suoi figli. Lei li adora e amando i suoi figli, sta portando avanti l’amore che suo padre aveva per lei. È la parte buona di quel peso storico che grava su tutti noi.

“Mio padre si è preso cura di me e mi ha aiutato a prepararmi per i miei doveri. Tua madre farà lo stesso per te”, dice Rhaenyra a Luke.

Sfortunatamente, il brutto peso della storia arriva con le notizie oscure di Rhaenys (Eve Best). Il re è morto e Rhaenyra potrebbe anche essere l’ultima persona nel continente a saperlo. Inoltre: Aegon II siede sul trono del Conquistatore, brandisce la spada del Conquistatore e porta il nome del Conquistatore. Rhaenyra sta perdendo la guerra prima ancora di rendersi conto che è iniziata. La notizia manda Rhaenyra in travaglio prematuro.

Finora, House of the Dragon non ha certo evitato le cupe realtà del parto di epoca medievale (o una sua approssimazione). I primi sei episodi della serie presentavano tre scene di travaglio, due delle quali letali per la madre. Eppure, molti di noi sapevano che ne sarebbe arrivato almeno un altro, e non solo per il precedente stabilito nel libro.

Finché Rhaenyra vivrà, questi due eventi saranno indissolubilmente legati nella sua mente: il giorno in cui i Verdi presero il suo trono e il giorno in cui gli Dei presero sua figlia. Diavolo, forse anche i Verdi hanno preso il bambino. Chissà come reagisce un corpo umano in stato di gravidanza allo stress della notizia che il loro trono è stato usurpato.

La rappresentazione simultanea del momento del lavoro di Rhaenyra con la preparazione alla guerra di Daemon, sebbene oscura, è creativamente valida. Una delle prime cose che abbiamo sentito dire dalla regina Aemma (Sian Brooke) a sua figlia è stata che il parto era il campo di battaglia di una donna. E ora ecco che si sta preparando per entrambi.

Gran parte di questo episodio, prima della sua tragica conclusione, è dedicato alla logistica. In questo modo funge da interessante gioco a due mani con The Green Council. La morte di un monarca rappresenta un incubo logistico: c’è un’incoronazione da programmare e signori da tenere in riga. Daemon (Matt Smith), uomo d’azione qual è, elabora immediatamente un piano d’azione.

Per prima cosa, devono assicurarsi che la Guardia Reale di Roccia del Drago sia sensibile alla loro causa. Una visita di Caraxes se ne occupa. Quindi, devono assicurarsi che i signori regionali della Baia delle Acque Nere siano a bordo: i Bar Emmon, i Celtigar e i Massey. Finalmente arriva il momento di convincere i grandi lord: gli Stark, i Baratheon, gli Arryn, i Tully.

Tutto questo parlare di politica e consolidamento del supporto potrebbe diventare noioso rapidamente. È merito di House of the Dragon che non lo faccia mai.

Scegliere da che parte stare

Questo perché non perde mai di vista il lato umano in gioco qui. Boremund Baratheon è stato un grande sostenitore di Rhaenyra (ricordate quando l’ha ospitata a Capo Tempesta per sentire i corteggiatori) ma suo figlio Boros Baratheon si sentirà allo stesso modo? Rhaenyra è imparentata con Lady Jeyne Arryn tramite sua madre, ma la Casa Arryn sarà disposta a ignorare le indiscrezioni di Daemon con il loro Alfiere, i Royce? E poi ci sono gli Stark. Forse la più grande (unica?) battuta di risata degli episodi è quando Rhaenyra afferma astutamente che “non è mai vissuto uno Stark che abbia dimenticato un giuramento”. Sì, quelli sono i gelidi narcisisti che conosciamo e amiamo.

In tutto questo, la storia conta e la storia deve essere considerata. Questo vale non solo per Rhaenyra che si occupa delle grandi case di Westeros, ma anche per la sua stessa famiglia. Rhaenys e un ormai sano Corlys (Steve Toussaint) sono impressionati dalla considerazione di Rhaenyra per il benessere del regno e dalla sua esitazione ad andare in guerra.

Non sanno, tuttavia, che è influenzato non solo dal suo buon senso, ma dalla promessa che ha fatto a suo padre di salvare il mondo. La canzone del ghiaccio e del fuoco è reale. Lei lo sa. Daemon no. Il che significa che Viserys non ha mai visto davvero Daemon come suo erede.

Soffocare sua nipote/moglie dopo aver appreso questa notizia è una reazione eccessiva per usare un eufemismo. Ma probabilmente non è ingiusto dire che questo è il momento più traumatico della vita di Daemon Targaryen finora. Che volesse ammetterlo o meno, la famiglia è sempre stata la stella polare di Daemon, in particolare suo fratello. Attraverso tutte le varie faide, incomprensioni e omicidi di mogli, una parte di Daemon ha sempre pensato che una parte di Viserys credesse in chi potesse essere un re.

Viserys, sebbene amasse suo fratello, non lo ha mai visto come qualcuno abbastanza serio da sopportare questa conoscenza apocalittica. Ora Daemon porta quel dolore e anche quella storia. E questo ci porta alla fine. Naturalmente, gran parte del marketing di House of the Dragon si è concentrato sugli stessi draghi della Casa Targaryen. Dopo aver realizzato solo tre draghi in Il Trono di Spade, HBO ora ne ha più di una dozzina con cui giocare questa volta.

Tuttavia, House of the Dragon ha schierato i suoi draghi con parsimonia fino a questo punto. Sono usati come pezzi degli scacchi come quando Aemond (Ewan Mitchell) vince Vhagar dalla parte dei Verdi nell’episodio 7 o brevemente come spettacolo come Caraxes e Seasmoke che devastano le Stepstones nell’episodio 3.

In questo finale, i draghi diventano… beh, tutto. Corlys fa notare all’inizio che l’unica cosa che i neri contano di soldati e alfieri significa molto poco nel grande schema delle cose. Tutto ciò che conta sono i draghi. Nonostante abbiano finora un esercito di gran lunga inferiore a quello dei Verdi, i Neri possono rappresentare 13 draghi rispetto ai quattro verdi, ammesso che la maggior parte di questi draghi non abbia cavalieri al momento. I draghi cambiano il gioco in ogni modo possibile. Un drago vale più di 10.000 uomini. Sono le armi nucleari della tecnologia militare di Westeros. In questo episodio vediamo due di quelle armi nucleari nelle mani di bambini e i risultati sono tristemente prevedibili.

L’intera sequenza in cui Lucerys arriva a Capo Tempesta per parlare con Lord Boros Baratheon è eseguita abbastanza bene dall’inizio alla fine. Se la pioggia onnipresente delle Terre della Tempesta non crea l’atmosfera, allora vedere l’enorme Vhagar parcheggiato nel cortile come una combinazione di Godzilla e Toyota Camry lo fa sicuramente.

The Black Queen fa ben poco per nascondere il fatto che Luke sarà il primo sacrificio alla macchina da guerra. Il suo primo momento con Rhaenyra è irto di presagi, così come il loro secondo incontro quando lei lo esorta a essere un messaggero piuttosto che un guerriero. Il ragazzo è segnato per The Stranger, è solo questione di come sceglie di venire a raccogliere l’anima.

Quando vediamo Aemond e la rivelazione del suo occhio di zaffiro, dobbiamo sapere cosa sta arrivando. Se introduci un drago delle dimensioni di tre capodogli nel primo atto… Ma sapere non rende l’esecuzione meno brutale. Ci sono una manciata di piccoli dettagli qui per rendere l’esperienza più ricca: come il fatto che Lord Boros chiaramente non può leggergli esortando Aemond a rispettare il diritto degli ospiti che Lord Walder Frey un giorno calpesterà.

Una volta che i ragazzi decollano nel cielo tempestoso, gli aspetti tecnici dell’inseguimento del drago sono altrettanto impressionanti. La pioggia che sferza i volti di Lucerys e Aemond sembra davvero pungere e la fisica dei draghi si verifica.

L’episodio è saggio se Luke e Arrax rompono la copertura nuvolosa ed entrano in un cielo sereno in modo che il momento di masticazione di Vhagar in questione non possa davvero lasciare dubbi. Lucerys Velaryon è morto. La guerra è iniziata. Non si torna indietro.

Nel libro (che, ricordate: è scritto come un testo di storia ed è quindi da interpretare), la morte di Lucerys è raffigurata come un omicidio a sangue freddo senza rimorsi da parte di Aemond. Qui, la serie tv tenta qualcosa di un po’ più elegante. Aemond potrebbe definirsi un tosto in stile Daemon con la sua benda sull’occhio e la giacca di pelle, ma c’è una differenza fondamentale tra i due: Daemon è stato in guerra, Aemond no.

Grazie al re Jaehaerys e poi alle pacifiche redini di re Viserys, gli uomini di Westeros non conoscono la vera guerra da mezzo secolo a meno che non la cerchino come Daemon e Corlys. Che se ne renda conto o no, Aemond è un bambino proprio come Luke. Non comprendeva appieno il potere che aveva acquisito con Vhagar. Ma lo fa adesso.

È davvero esilarante immaginare che un drago di quasi 200 anni sia completamente senile e creda di vivere ancora gli eventi del passato. Anche l’idea, penso, colpisce qualcosa di più profondo sui draghi in questo mondo. I maestri capiscono poco della durata della vita dei draghi. È noto che possono vivere molto più a lungo degli umani, ma la loro aspettativa di vita massima rimane un mistero poiché la maggior parte degli osservati è morta in battaglia. Ma possono vivere per molto tempo, come chiarisce l’antica esistenza di Vhagar.

In questo senso, i draghi non sono solo le armi nucleari di questo mondo… sono la sua storia vivente. Sebbene Aemond veda Vhagar come uno strumento che può essere conquistato e comandato, quello che lei è davvero è un artefatto. È la stessa Old Valyria. È Visenya durante La conquista di Aegon. È la speranza che Baelon Targaryen rappresentava. Lei è le lacrime di Laena.