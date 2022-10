Genshin Impact: l’Update 3.3. introdurrà la localizzazione in italiano

Hoyoverse ha annunciato che Genshin Impact riceverà finalmente la localizzazione in italiano, che verrà introdotta con l’Update 3.3 in programma per il mese di dicembre per tutte le piattaforme. Si tratta di una notizia che farà senz’altro felici quei giocatori italiani che hanno molta dimestichezza con la lingua inglese e che da tempo desideravano provare il gioco.

L’aggiornamento introdurrà solo i sottotitoli in italiano e non il doppiaggio. In ogni caso, si tratta di un grande passo in avanti per il titolo di Hoyoverse che permetterà ad un maggior numero di utenti italiani di avvicinarsi al gioco.

Genshin Impact è un RPG open-world free-to-play che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico e dalla critica per il suo sistema di combattimento appagante e soprattutto per la cura riservata alla caratterizzazione dei personaggi e del mondo di gioco.

Vi ricordiamo infatti che Genshin Impact può essere scaricato gratuitamente dal sito di Hoyoverse per PC, PS4, PS5 e piattaforme mobile.