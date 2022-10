Cult of the Lamb, disponibile l’update Blood Moon Festival

Massive Monster ha pubblicato un nuovo aggiornamento a tempo limitato per Cult of the Lamb, chiamato Blood Moon Festival. Ecco tutti i dettagli.

Cult of the Lamb riceve oggi un nuovo aggiornamento, chiamato Blood Moon Festival. L’update introduce diverse novità tra cui il rituale della Luna di Sangue che farà risorgere, al costo di 40 zucche, gli ex membri del proprio culto, riportandoli nella terra dei vivi come spiriti erranti. L’aggiornamento aggiunge anche nuove decorazioni, costumi e tanto altro ancora.

Ecco nel dettagli tutti i contenuti del nuovo aggiornamento:

Il rituale della Luna di Sangue

Tre nuove forme per i seguaci da sbloccare

Quattro nuove decorazioni per la base da sbloccare

Un ampliamento della colonna sonora

Segnaliamo, inoltre, che il Blood Moon Festival resterà attivo fino al 10 novembre 2022, dopodiché non sarà più accessibile. Quindi dovete affrettarvi, se volete sbloccare i nuovi contenuti.

Gioite, discepoli dell’Agnello! I fedeli seguaci possono celebrare la stagione spettrale in grande stile con il Festival della Luna di Sangue del Culto dell’Agnello, un nuovo evento a tempo limitato che inizia oggi.

Sotto la luce della Luna di Sangue, i devoti potranno raccogliere le zucche per sbloccare un nuovo rituale che farà risorgere gli ex membri del loro culto, riportandoli nella terra dei vivi come spiriti erranti. Alla loro cattura verranno concesse nuove forme di seguaci e terribili decorazioni, ma fate in fretta, la Luna di Sangue calerà il 10 novembre.

Cult of the Lamb è ora disponibile per PC, Switch, PlayStation e Xbox.