Kendrick Lamar: The Big Steppers Tour con Prime Video e Amazon Music

Potete trovare lo show sold out di Kendrick Lamar tenutosi ieri, 22 ottobre, all’Accor Arena di Parigi – e parte del The Big Steppers Tour – in esclusiva sul canale Twitch Amazon Music (gratuitamente) e su Prime Video. L’evento segna il decimo anniversario dell’uscita dell’album universalmente acclamato di Lamar, good kid, m.A.A.d city. L’album in studio, certificato triplo platino dalla RIAA, gli è valso sette nomination alla 56ª edizione dei Grammy Awards e ha ricevuto consensi internazionali sia dai fan sia dalla critica. Una speciale panoramica sul tour mondiale di Lamar in 65 date, a sostegno del lancio del suo nuovo progetto discografico Mr. Morale & The Big Steppers.

I fan possono vedere il live streaming gratuitamente e in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, sul canale Twitch di Amazon Music e attraverso l’app Amazon Music. Lo streaming include, inoltre, i set di Tanna Leone del collettivo pgLang e di Baby Keem, artista vincitore di un Grammy Award.

Prodotto da Live Nation e presentato da Rotation, il marchio hip-hop e R&B di Amazon Music, il lungo tour internazionale ha già attraversato il Nord America ed arriva in Europa, Regno Unito e Australia per poi concludersi in Nuova Zelanda il 16 e 17 dicembre con un’esibizione alla Spark Arena di Auckland.

Da ragazzo proveniente da West Compton, sentire per la prima volta good kid, m.A.A.d city e vedere il viaggio di Kendrick da eroe di quartiere a superstar globale ha acceso in me un fuoco di cui sarò per sempre grato. Mi ha mostrato che, indipendentemente da dove inizi nella vita, il duro lavoro e la dedizione ti porteranno dove speri e sogni di essere. Ora, 10 anni dopo, è quasi poetico che due ragazzi della stessa città, diversi ma con sogni simili, siano sbarcati a Parigi per celebrare non solo quel disco ma l’ultimo rivoluzionario album di Kendrick, Mr. Morale & the Big Steppers. Siamo onorati di sponsorizzare questo tour e portare questo spettacolo ai fan di tutto il mondo.

ha affermato Tim Hinshaw, responsabile dell’R&B e hip-hop per Amazon Music.

Siamo entusiasti di lavorare con Kendrick Lamar, uno degli artisti più influenti e rivoluzionari della mia generazione, e pgLang per collaborare in Amazon a questo epico evento di intrattenimento. Continuiamo a essere la ‘casa’ del talento e a creare opportunità speciali per i nostri clienti globali e sperimentare la loro creatività sbalorditiva.

aggiunge Alaina Bartels, responsabile della sinergia dei talenti e degli speciali di Amazon Studios.

Per maggiori informazioni su tour e biglietti: oklama.com

