Investimenti: la famiglia Percassi riacquista il 100% di Kiko

La famiglia Percassi si è ripresa al 100% la cosmetica Kiko. Accordo firmato tra il fondo di private equity Peninsula Capital e Antonio Percassi che prevede l’acquisto del 38% della società Peninsula entro fine anno. Antonio Percassi ha fondato Kiko nel 1997. È un dirigente sportivo, imprenditore ed ex calciatore italiano, presidente dell’Atalanta. Secondo i dati statistici, il suo patrimonio netto è di 1,3 miliardi di dollari.

Siamo molto legati a questo brand, che abbiamo visto nascere e crescere a ritmi impressionanti. Dati i buoni risultati con cui prevediamo di chiudere il 2022, ci auguriamo che continui nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mondo iniziato 25 anni fa a Milano. Questo ulteriore investimento testimonia la fiducia del nostro gruppo nelle potenzialità di Kiko che, grazie allo straordinario lavoro di tutto il team e dell’amministratore delegato Simone Dominici, saranno certamente valorizzate al meglio.

Antonio Percassi

È stato per noi un onore affiancare e supportare la famiglia Percassi e il management di Kiko nel percorso di crescita e riposizionamento internazionale perseguito con successo negli ultimi anni. È stata una avventura entusiasmante, in cui l’unanimità di visione strategica e la reciproca fiducia tra azionisti sono stati determinanti per attraversare con successo periodi complessi.

Peninsula

Si tratta di una società d’investimento di Lussemburgo specializzata nell’acquisizione di partecipazioni in società europee in Italia, Francia e Spagna. Ha investimenti tra 30 milioni e 1 miliardo di euro e una dotazione di oltre 1,7 miliardi (questi interamente investimenti europei).

Oggi Kiko è una multinazionale italiana in 52 paesi, le sue vendite mondiali arrivano a 750 milioni di euro. La società Percassi comprende la gestione di reti di commercio in franchising come Gucci, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret e molte altre note. Nella cosmetica è attiva in Kiko Milano, Womo e Bullfrog, nello sport invece con Atalanta e nel food con Da30Polenta. Include anche la ristorazione con Starbucks, Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pinza Romana. Un altro settore in cui Percassi è coinvolta è la realizzazione di progetti immobiliari nel commercio e nel direttivo.