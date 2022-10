Black Adam sul campo da basket durante Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano

Umana Reyer Venezia e Warner Bros. Discovery celebrano il nuovo supereroe DC Comics interpretato sul grande schermo da The Rock. Domenica 23 ottobre alle 18:10 al Palasport Taliercio di Mestre, Black Adam sarà infatti il protagonista dell’intervallo di Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano con uno spettacolare laser & light show: luci e immagini simbolo del film proiettate sui pannelli sferici del tetto del palasport a favore di pubblico e telespettatori.

Inoltre, la video domination sarà su tutti gli schermi e ledwall presenti al Palasport Taliercio per rendere l’intervallo di Venezia-Milano un momento di puro e intenso intrattenimento cinematografico e catturare, grazie allo sport, l’attenzione dei più giovani e appassionati tifosi.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam e già disponibile nelle sale italiane e vede tra i protagonisti, accanto a Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Mo Amer, Bodhi Sabongui, e Pierce Brosnan. Nell’antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5,000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano, valido per la 4ª giornata di Serie A, è il primo big match di campionato LBA fra due squadre che hanno vinto lo scudetto nell’ultimo triennio. L’Olimpia è in testa a punteggio pieno, Venezia insegue con due successi e per l’occasione Venezia-Milano sarà trasmesso in chiaro sul NOVE e live-streaming su discovery+ dalle 18.05 con la preview di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta inviati bordocampo e la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin.

Warner Bros. Discovery trasmette LIVE due match per ogni giornata di regular season su Eurosport 2. Inoltre, tutte le settimane sarà trasmessa una partita domenicale in chiaro su DMAX e ogni mese un big-match di campionato in diretta sul NOVE, canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky.

