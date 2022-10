House of the Dragon: l’albero genealogico dei Targaryen

I vari salti temporale vi hanno confuso? Tranquilli, vi spieghiamo come arrampicarvi su e giù per l'albero genealogico dei Targaryen in House of Dragon.

C’era una volta nella terra fantastica di Westeros, un clan di biondi ignifughi cavalieri che cavalcando draghi conquistò i Sette Regni e commise una quantità sconvolgente di incesti tra fratelli e sorelle. Erano la Casata Targaryen e governarono per secoli fino a quando uno dei loro discendenti lasciò che Robert Baratheon usurpasse il trono. Poi è arrivata la storia di Game of Thrones… e sappiamo tutti come è andata a finire…

Quale biondo cavaliere di draghi governerà i Sette Regni? Questa è la domanda al centro di House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade che racconta la storia di come una guerra civile, chiamata la Danza dei Draghi, abbia contrapposto Targaryen contro Targaryen quasi 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade.

House of the Dragon riporta indietro l’orologio agli strani vecchi tempi del dominio dei Targaryen, in particolare al periodo prima e durante una guerra civile chiamata Danza dei Draghi.

Inutile dire che ci sono molti più Targaryen in giro in questo periodo di quanti ce ne fossero durante Game of Thrones, e ricordare chi è imparentato con chi è molto più difficile in questa serie tv. Non preoccupatevi però, vi guideremo attraverso la loro storia familiare. Non solo abbiamo l’aspetto dell’albero genealogico dei Targaryen all’inizio della prima stagione, ma abbiamo anche l’aggiornamento per mantenere le cose più semplici dopo il salto temporale dell’episodio 6.

Questo è l’albero genealogico così come esiste all’inizio di House of the Dragon. Sono inclusi solo i bambini più importanti di ogni generazione, dal momento che delineare completamente le dozzine di cugini canaglia, usurpatori, monarchi minori ed eredi temporanei richiederebbe letteralmente più tempo della semplice visione del primo episodio.

Le regole di successione a Westeros sono complicate e un po’ intercambiabili. Un re può decidere di cedere un’erede femminile a favore di un uomo, mentre un altro può capovolgere quella tradizione, solo una generazione dopo.

Quando House of the Dragon inizia, Re Viserys (Paddy Considine) non ha eredi maschi. E dopo la morte del suo neonato nel primo episodio, i suoi cortigiani lo spingono a nominare la persona che lo seguirà sul Trono di Spade: suo fratello cattivo Daemon (Matt Smith) o sua figlia Rhaenyra (Milly Alcock all’inizio della serie , Emma D’Arcy più tardi).

Nonostante le obiezioni del suo consiglio, sceglie Rhaenyra, anche se ciò significa rompere la tradizione di escludere le donne dal Trono di Spade.

Ma dal secondo episodio emerge un altro potenziale erede. Dopo la morte della moglie durante il parto, Viserys si risposa e ha un figlio con la migliore amica di Rhaenyra, Alicent Hightower (Emily Carey, poi Olivia Cooke). In teoria quel bambino potrebbe avere diritto al trono. Per capire l’intero dramma, avete bisogno di un controllo sulle relazioni familiari. L’albero genealogico dei Targaryen è certamente complicato, anche se compatto grazie alla propensione della famiglia per l’incesto.

Sopra potete vedere l’albero genealogico così com’è rispetto al sesto episodio della prima stagione di House of the Dragon. Per motivi di chiarezza, abbiamo incluso solo i figli rilevanti in termini di linea di successione. La linea tratteggiata che collega i figli di Rhaenyra Targaryen a Rhaenyra e suo marito Laenor Velaryon indica che Jacaerys, Lucerys e Joffrey probabilmente non sono i figli biologici di Laenor. Gran parte dell’episodio 6 ha affrontato il fatto che i molti a corte, inclusa la sua matrigna ed ex amica, Alicent, credono che un lord di nome Harwin Strong (Ryan Corr) sia in realtà il padre dei figli di Rhaenyra.

Daenys “la Sognatrice” Targaryen

Daenys Targaryen, che divenne nota come Daenys la Sognatrice, ebbe una visione che la città di Valyria, dove un tempo risiedevano tutti i cavalieri di draghi, sarebbe stata consumata da un evento apocalittico. Suo padre, Aenar, prese a cuore questa visione e trasferì l’intera famiglia da Valyria a Roccia del Drago.

La visione di Daenys si avverò e i Targaryen divennero gli ultimi cavalieri di draghi rimasti al mondo.

Aegon “Il Conquistatore” Targaryen

Aegon Targaryen unì i Sette Regni di Westeros con l’aiuto delle sue due mogli sorelle, Rhaenys e Visenya. I Targaryen spesso si sposavano per mantenere pura la linea di sangue, ma quella tradizione poteva avere conseguenze spiacevoli. Come fa notare Cersei in Il Trono di Spade, quando nasce un Targaryen, gli dei lanciano una moneta. Alcuni si rivelano dei mostri, altri sono dei buoni leader. Questo è stato il caso dei due figli di Aegon. Aenys Targaryen era un ottimo leader, ma suo fratello Maegor “The Cruel” Targaryen lo ha ucciso.

Se c’è un Targaryen morto che i personaggi di Game of Thrones hanno menzionato di più (oltre al Re Folle e Rhaegar), è Aegon “Il Conquistatore”.

Fondò la linea reale conquistando la maggior parte dei Sette Regni e unendoli sotto il suo governo.

Aenys Targaryen

Ad Aenys è stato lasciato in eredità un nome piuttosto sfortunato. (Anche se, in tutta onestà, si pronuncia “Ennis.”) Ma lo superò per diventare un sovrano gentile finché suo fratello non lo uccise a sangue freddo. Sposò Alyssa Velaryon, una discendente dell’altra famiglia Valyriana sopravvissuta alla caduta di quella città, sebbene i Velaryon non siano cavalieri di draghi.

Tuttavia, i Velaryon sono diventati protagonisti importanti ne Il Trono di Spade abbastanza presto alleandosi con i Targaryen.

Sua moglie Alyssa era una Velaryon, quindi la famiglia Velaryon ha avuto la pelle nel gioco (dei troni) sin dalla fondazione della dinastia dei Targaryen.

Jaehaerys “Il vecchio re” Targaryen

Maegor regnò per soli sei anni prima di morire:

il suo consiglio lo trovò impalato sul suo Trono di Spade. (Ahi!) Si dice che sia stato assassinato o che si sia suicidato sul trono per impedire ai re indegni di sedersi su di esso.

Il figlio di Aenys, Jaehaerys, ereditò poi il trono. Ha sposato sua sorella Alyssane, il che non è eccezionale per ovvi motivi, ma a quanto pare i due erano in realtà innamorati. Entrambi avrebbero dovuto sposare corteggiatori al di fuori della famiglia, ma invece fuggirono insieme.

Il governo di Jaeherys fu un’età d’oro per Westeros. Ha costruito strade e infrastrutture fognarie, tutte cose che un re fa quando non è impegnato a bruciare le persone con i suoi draghi.

Jaehaerys e Alyssane hanno avuto 13 figli insieme, ma per semplicità parleremo solo dei pochi che si contendevano il trono. I due governarono bene insieme e il loro regno fu splendente per i Targaryen. Avevano anche un sacco di bambini, ma solo quattro di loro contavano davvero a lungo termine.

Aemon Targaryen

Aemon è stato il primo figlio di Jaehaerys a sopravvivere fino all’età adulta. Sposò Jocelyn Baratheon, che non era una Targaryen (bene!) ma era sua zia (non così bene!). Ma Aemon morì prima che lo facesse suo padre, lasciando una figlia, Rhaenys Targaryen. Il fratello minore di Aemon, Baelon, divenne l’erede.

Aemon era il primogenito sopravvissuto ed erede di Jaehaerys I Targaryen. Ha sposato una Baratheon, il che sembra non essere un super incesto. Però, come accennato, morì prima di suo padre, passando il ruolo di erede al fratello minore Baelon.

Baelon Targaryen

Baelon e sua sorella si sposarono e ebbero due figli, Viserys e Daemon Targaryen. Baelon morì perché gli era “scoppiata la pancia” (forse un’appendicite) prima che suo padre morisse. A questo punto Jaehaerys non ha eredi al trono evidenti.

Ah, quindi siamo tornati a sposare i nostri fratelli. Baelon ebbe due figli con sua sorella Alyssa e divenne il nuovo erede dopo la morte di suo fratello Aemon. Poi morì, lasciando Jaehaerys e Alysanne con esattamente zero figli idonei ad ereditare direttamente il trono.

Rhaenys “La regina che non è mai stata” Targaryen

In quanto figlia del figlio maggiore di Jaehaerys, Aemon, Rhaenys (Eve Best) avrebbe dovuto teoricamente essere la prima in fila per il trono.

Ma poiché Westeros è un luogo sessista, i signori si sono opposti all’idea di una donna che li governasse.

Jaehaerys, diffidente nei confronti di una rivolta, convocò un consiglio per decidere chi dovesse ereditare il Trono di Spade. Il consiglio scelse il figlio maggiore di Baelon, Viserys, al posto di Rhaenys, che divenne nota come “la regina che non è mai stata”.

Viserys Targaryen

Viserys sposa sua cugina Aemma (Sian Brooke), che dà alla luce Rhaenyra Targaryen. Sfortunatamente, la coppia non può avere un erede maschio. Nel primo episodio di House of the Dragon, Aemma muore di parto dopo che Viserys la costringe crudelmente ad avere un taglio cesareo contro il suo consenso. Anche il loro figlio muore.

Viserys non ha un erede evidente e alla fine decide di nominare Rhaenyra come la prossima in linea per il trono.

Tuttavia, nel secondo episodio della serie, Viserys si è risposato con Alicent Hightower e insieme producono un figlio, Aegon II Targaryen. Aegon II, semplicemente esistendo, è una minaccia al governo di Rhaenyra.

Daemon Targaryen

Daemon Targaryen, un leggendario guerriero assetato di sangue, brama non troppo segretamente il Trono di Spade. I consiglieri di Viserys temono che Deamon possa intraprendere un’azione drastica per usurpare il trono da Viserys o persino da Rhaenyra. Daemon è stato sposato per scopi strategici ma odia sua moglie, Rhea Royce. All’inizio della serie, sembra avere poche speranze di sfidare Rhaenyra o Aegon II per un posto sul trono. Uccide sua moglie e alla fine si risposa con Laena Velaryon, che dà alla luce Baela e Rhaena Targaryen prima di morire di parto.

Una volta che Laena muore, Daemon finalmente sposa sua nipote Rhaenyra, per la quale ha sempre desiderato struggersi. Insieme, “concorreranno” per il trono.

Corly “Il serpente di mare” Velaryon

Conosciuto come il Serpente di Mare, Corlys Velaryon (Steve Toussaint) era un leggendario marinaio che sposa Rhaenys Targaryen, un raro incontro d’amore nella storia di Westeros. Insieme, hanno Laenor (Matthew Carver all’inizio della serie tv, John Macmillan più tardi) e Laena Velaryon (Nova Foueillis-Mosé all’inizio, Savannah Steyn più tardi). Corlys spinge Viserys a sposare Leana quando è ancora una bambina, ma Viserys sceglie invece di sposare Alicent Hightower.

Tuttavia, i due bambini Velaryon rivestiranno ruoli importanti nel futuro della serie tv come alleati chiave di vari Targaryen.

Alicent Hightower

Alicent è la figlia di Otto Hightower (Rhys Ifans), Primo Cavaliere di Re Jaehaerys e Re Viserys. All’inizio della serie tv, è una donna di corte che tiene in gran parte compagnia a Rhaenyra Targaryen. Ma Otto incoraggia Alicent a confortare re Viserys dopo la morte di sua moglie e diventare prezioso per il sovrano. Viserys alla fine si innamora di Alicent e hanno Aegon II.

Alicent, convinta che Rhaenyra ucciderà i suoi figli per assicurarsi il Trono di Spade, è sempre più coinvolta nel posizionare Aegon II come vero erede di Viserys.

Successivamente dà alla luce Helaena e Aemond Targaryen.

Rhaenyra Targaryen

Viserys ignora a lungo Rhaenyra, sperando che un erede maschio la sostituirà essenzialmente. Quando finalmente nomina Rhaenyra come la prossima in linea per il trono, Rhaenyra affronta lo scetticismo di un regno che preferirebbe vedere il suo fratellastro come re piuttosto che sottomettersi a una regina. Anche se non desidera sposarsi, alla fine sposa Laenor Velaryon per creare una forte alleanza che la aiuterà a conquistare il trono.

Tuttavia, quando la parentela dei figli di Rhaenyra viene messa in discussione, Alicent cerca di minare la pretesa di essere regina della sua vecchia amica. Per rafforzare la sua pretesa al trono, Rhaenyra complotta per sposare suo zio Daemon. Sembrano condividere un’attrazione reciproca e si sono avvicinati nel corso degli anni. (I Targaryen spesso si sposano tra loro per mantenere pura la linea di sangue.) Rhaenyra aiuta suo marito Laenor a fingere la sua morte e scappare con il suo amante, rendendola una “vedova”. Si sposa senza indugi con Daemon.

Laenor Velaryon

Il figlio del serpente di mare, Laenor Velaryon (John MacMillan) sposa Rhaenyra Targaryen principalmente per scopi politici. Laenor è gay e lui e Rhaenyra accettano un matrimonio aperto prima di fidanzarsi. Sfortunatamente, la sessualità di Laenor sembra essere il segreto peggio custodito a Westeros, quindi i genitori dei suoi presunti figli con Rhaenyra sono costantemente sotto controllo. Alla fine Laenor finge la sua morte e scappa con Qarl Correy, il suo amante, per iniziare una nuova vita libera dai fardelli della nobiltà.

Laena Velaryon

Il padre di Laena, Corlys Velaryon, inizialmente cerca di sposarla con Viserys come gioco di potere. Ma Viserys è a disagio con la loro enorme differenza di età e ha già messo gli occhi su Alicent Hightower. Laena (Nanna Blondell) finisce comunque per sposare un Targaryen. Dopo che Daemon ha brutalmente ucciso la sua prima moglie, sposa Laena e insieme hanno due figlie. Laena incontra una sfortunata fine, tuttavia, quando cerca di dare alla luce il loro terzo figlio.

Dopo aver appreso che il parto probabilmente la ucciderà, si uccide chiedendo al suo drago di sputare fuoco su di lei. Lascia Daemon vedovo, ancora una volta.

Aegon II Targaryen

Aegon II Targaryen (Ty Tennant) arriva giusto in tempo per mandare il regno in un ulteriore caos mentre i lord si chiedono perché il Trono di Spade dovrebbe passare a Rhaenyra quando il re avrà finalmente un figlio. Da adolescente, però, Aegon sembra preoccuparsi poco di chi eredita il trono. Trascorre la maggior parte del suo tempo a fare il prepotente con gli altri bambini nel castello.

Solo quando sua madre Alicent fa notare che Rhaenyra probabilmente ucciderà Aegon e i suoi fratelli per assicurarsi il suo posto sul Trono di Spade, il ragazzo sembra essere coinvolto in questioni di successione.

Helaena Targaryen

La sorella di Aegon, Helaena (Evie Allen), è la seconda figlia di Viserys e Alicent, e la loro unica figlia. Cavalca un drago chiamato Dreamfyre. La serie tv suggerisce anche che Helaena potrebbe, come i suoi antenati, essere una sognatrice Targaryen che può vedere nel futuro. Dice a suo fratello Aemond che ha avuto visioni di lui che si lega a un drago.

Aemond Targaryen

Aemond (Leo Ashton) è il più giovane dei figli di Viserys e Alicent e, all’inizio della serie, non ha ancora un drago. Gli altri bambini Targaryen lo deridono per la sua incapacità di legarsi con una delle creature sputafuoco.

Quando Laena Velaryon muore, Aemond reclama il suo drago, sconvolgendo Rhaena e dando inizio a una colluttazione tra i bambini che costa ad Aemond i suoi occhi.

Ma Aemond ottiene un’arma potente sotto forma di un nuovo drago da parte di madre nella battaglia imminente.

Jacaerys Velaryon

Il figlio maggiore di Rhaenyra, Jacaerys (Leo Hart), dovrebbe ereditare il trono da sua madre. Tuttavia, la sua discutibile discendenza giocherà probabilmente un ruolo nel determinare il suo futuro. Sebbene apparentemente il figlio del marito di Rhaenyra, Laenor Velaryon, il pubblico sa che la coppia ha raggiunto un accordo in base al quale entrambi possono avere relazioni extraconiugali perché Laenor è gay.

Alicent sospetta chiaramente che i figli di Rhaenrya abbiano un padre diverso poiché chiede di ispezionare il bambino di Rhaenrya subito dopo il parto della principessa. Lo spettacolo suggerisce pesantemente che il vero padre di Jacaerys e dei suoi fratelli è Harwin Strong, l’erede del titolo di Lord di Harrenhal. Harwin sembra un po’ troppo coinvolto nella formazione di Jacaerys. Jacaerys è legato a un giovane drago di nome Verma

Lucerys Velaryon

Anche il secondo figlio di Rhaenyra, Lucerys (Harvey Sadler), è probabilmente il figlio di Harwin Strong.

Joffrey Velaryon

Joffrey Velaryon, il più giovane dei figli di Rhaenyra, è solo un bambino quando Rhaenyra e Laenor decidono di lasciare Approdo del Re a causa delle voci che circolano sui genitori dei loro figli.

Baela e Rena Targaryen

La figlia maggiore di Daemon Targaryen e Laena Velaryon, Baela (Shani Smethurst) cresce a Pentos, lontano da Approdo del Re. Come il fratello e i suoi genitori, è una cavalcadradraghi.

Rhaena Targaryen (Eva Ossai-Gerning) è la sorella minore di Baela. Sebbene alla nascita le sia stato dato un uovo di drago, il suo uovo non si è mai schiuso. Baela viene sorpresa a mettere il suo uovo nel fuoco nella speranza che alla fine produca un drago. Per diventare una cavalcadradraghi, Rhaena dovrà probabilmente reclamare un drago per se stessa, un compito più difficile del semplice legame con un drago il cui uovo le è stato regalato durante l’infanzia.