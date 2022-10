Beetlejuice 2: Tim Burton è ambiguo sullo sviluppo del progetto

Tim Burton non si è pronunciato in maniera netta su Beetlejuice 2, anche se ha parlato di alcune idee che avrebbe sul progetto.

Sarà Tim Burton il regista di Beetlejuice 2? Che coinvolgimento avrà nei confronti del progetto? Il filmmaker ha parlato durante il Lumere Festival del lungometraggio sequel, ed è stato piuttosto ambiguo sul suo coinvolgimento.

Ecco le sue parole:

Diciamo che nulla è da escludere. So che farò un film solo quando mi ritrovo sul set per le riprese. Di solito cerco di arrivare fino alle radici di tutto ciò di cui mi occupo. Getti un seme e poi questa cosa cresce, come nel caso di dichiarazioni del genere. Sto lavorando su un paio di idee ma siamo solo all’inizio. Vedremo come andranno le cose.

A produrre Beetlejuice 2 ci sarà la Plan B Entertainment, inc., compagnia di produzione di Brad Pitt. Per il progetto sono stati chiamati nel cast Michael Keaton e Winona Ryder, i due protagonisti del primo lungometraggio. Gli appassionati del cult non vedono l’ora di avere delle novità sulla produzione del secondo capitolo cinematografico di Beetlejuice.

Ricordiamo che il film è uscito nel 1988, e si trattò di una delle prime regie di Tim Burton. La commedia horror conquistò subito il pubblico, considerando che incassò 74,2 milioni di dollari da un budget di 15 milioni, e si aggiudicò l’Oscar al miglior trucco nel 1989.