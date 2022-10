Amicizia: come stare vicini a chi soffre

Ecco come far sentire la vicinanza a un’amica che soffre e che sta passando un momento di profonda sofferenza. Una connessione vera fatta di piccoli gesti.

Se si tiene veramente a qualcuno non basta trascorrerci del tempo insieme per fare shopping o studiare. Si sente invece il bisogno di condividere con quella persona un piano di vita vero e proprio. Insomma, riuscire a condividere tutto. Ecco che si parla di amicizia vera e quando vedi stare male un’amica vorresti riportarla in superficie tirandola fuori dal baratro.

Prima di tutto bisogna comprendere il dolore e capire il motivo per cui sta soffrendo così tanto. A volte il dolore esiste ma resta in silenzio. In ogni caso sia la persona che soffre sia tu che vuoi starle vicino dovete coltivare i valori di pazienza, ascolto e amore. Ecco i 5 consigli per stare vicino alla tua amica cercando di evitare i classici errori.

Osserva e fai piccoli gesti: bastano minimi accorgimenti come una tisana calda, sollevare l’altra persona anche da qualche impegno o incarico. Un invito per una cena insieme e dare supporto nelle scelte, quindi basta veramente poco. Inoltre, è essenziale regalare un pochino di pacatezza e di rilassamento. Anche una mano sulla spalla è davvero importante.

Incoraggia con delicatezza: chiamare la tua amica quando non sta bene, spingendola a sfogarsi. Incoraggiala delicatamente, sdrammatizza il giusto e mettiti completamente nei suoi panni. Forzala a buttare fuori le emozioni, facendo rifiorire il suo cuore.

Riportala sui suoi progetti: la tua amica sta soffrendo a causa di un problema familiare, lavorativo o magari sentimentale. A volte, però potrebbe non esserci un motivo preciso e l’altra persona si riempie di malinconia e nostalgia. Riporta la tua amica sui suoi progetti distraendola da quello che gli altri si aspettano da lei. Devi incoraggiarla a perseguire i suoi obiettivi.

Ricordale quanto le vuoi bene: fai capire alla tua amica l’importanza della sua presenza per te. A volte anche un piccolo messaggio fa piacere. Cerca di farle sentire la tua vicinanza senza farlo in modo opprimente. Crea dei momenti in cui condividere dei ricordi insieme con la dovuta empatia.

Fai domande in modo delicato: adottare un atteggiamento che spinga la tua amica a divertirsi per forza è sbagliato. Non spingerla a socializzare, ma chiedile quali esigenze abbia e anche le sue speranze. Se la vedi isolata, domandale cosa le succede, devi capire quando fare silenzio. Indaga in modo delicato capendo cosa la farebbe stare meglio. Devi saper ascoltare.