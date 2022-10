WhatsApp: arrivano gli avatar, tutte le novità introdotte sulla beta per Android

La nuova beta per Android di WhatsApp ha introdotto un ricco pacchetto di novità interessanti. La versione 2.22.23.9 introduce i tanto chiacchierati avatar che, un domani, riempiranno anche il metaverso di Mark Zuckerberg. L’aggiornamento va anche a toccare le chat di gruppo di grandi dimensioni.

Ma andiamo con ordine: gli avatar ci consentono di creare una versione digitale di noi stessi. Per il momento il test della nuova funzione riguarda soltanto un piccolo gruppo di utenti selezionati da WhatsApp.

Dopo aver creato un nuovo avatar, WhatsApp genererà automaticamente un pacchetto di adesivi personalizzati – simili ai Memoji di Apple. L’avatar può anche essere utilizzato come immagine del profilo di WhatsApp. Come dicevamo, non tutti gli utenti iscritti alla beta potranno testare fin da subito gli avatar: è necessario essere stati selezionati da WhatsApp. Potete controllare la disponibilità della funzione dalle impostazioni.

Inoltre, la versione 2.22.23.9 della beta per Android di WhatsApp renderà anche un pochino più semplice la vita dei membri delle chat di gruppo più numerose, che ora potranno includere fino ad un massimo di 1024 utenti. Non appena si aderisce ad una chat di gruppo con oltre 256 persone, l’utente riceverà una notifica che lo avvisa che le notifiche sono state silenziate in automatico. Insomma, a meno che non lo desideriate, non verrete invasi di notifiche e spam.

WhatsApp continua a lavorare a numerose novità. L’applicazione è in una fase di profondo rinnovamente, continueremo a tenervi aggiornati con tutte le notizie principali sull’app di messaggistica numero 1 in Italia.