Vasco Live Roma Circo Massimo: trailer, poster e foto dell’evento al cinema

Dopo il tour dei record e in attesa delle date del Vasco Live Tour 2023, arriva in anteprima solo al cinema per tre giornate esclusive Vasco Live Roma Circo Massimo, il film concerto per la regia di Pepsy Romanoff girato durante le due notti di live al Circo Massimo. Oggi arrivano da Adler Entertainment il trailer, le prime foto e la locandina dell’evento.

Il film sarà un modo per ripercorrere le due notti in cui il popolo dei 140.000 ha scatenato l’inferno, e per far vivere a chi c’era e a chi non c’era i momenti salienti dell’incredibile festa.

Prodotto da Universal Music Italy con Adler Entertainment e Ela Film in collaborazione con Giamaica, Vasco Live Roma Circo Massimo sarà in anteprima solo al cinema il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment. I biglietti saranno acquistabili a partire da oggi sui normali canali. Il film uscirà anche in Blu-ray e dvd, in pre-order sul sito di Universal Music.

