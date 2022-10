Urban foliage: cos’è e dove ammirarlo in Italia

Hai mai fatto caso al grande fascino che possiedono le foglie quando cadono dagli alberi? Ecco questo prende il nome di urban foliage. Accade nelle città in autunno e la parola inglese significa “fogliame”. Ci si riferisce precisamente a quello spettacolo meraviglioso offerto dalla natura che le foglie creano prima di cadere al suolo. Il loro colore cambia e si accendono di sfumature gialle, arancioni e rosse.

Osservare e godere di tale fenomeno ha grandi benefici per il proprio benessere. Quando si cammina lungo viali alberati in autunno e la stagione è ancora mite, si tratta dell’atmosfera perfetta. Ci aiuta a ritrovare il buonumore, a combattere lo stress e la pigrizia. Ogni città ha una sua area verde.

Tra i parchi storici quello di Monza è perfetto con platani, ippocastani, tigli e ciliegi. Particolarmente significativa in questo parco della Brianza è la presenza del Bosco Bello. A Bergamo il percorso delle Mura Veneziane è da visitare con le sue tante specie arboree che in autunno creano pittoreschi spettacoli di foglie. Un percorso che permette di raccogliere anche le castagne matte.

A Milano c’è il Parco Sempione, ricco di querce e castagni con percorsi didattici per le scuole. Il punto più sorprendente è quello offerto nel tratto che collega piazza Del Cannone all’Arco della Pace. Ha fronde di alberi che incorniciano il presente laghetto in un connubio sconvolgente di colori. A Firenze il giardino di Villa Bardini è il punto cruciale per godere del miglior foliage in Toscana.

Da non dimenticare a Bologna il Parco della Montagnola, il primo vero giardino pubblico del capoluogo emiliano. Fra gli alberi presenti ci sono platani monumentali che risalgono all’epoca di Napoleone. A Torino, infine, il Parco del Valentino sulle rive del Po. Gli alberi qui creano un’atmosfera da fiaba nelle loro sfumature gialle, rosse e arancioni. Insomma, l’urban foliage è un toccasana per l’anima e una magia per gli occhi!