Legambiente: l’Italia continua a essere invasa dallo smog

Secondo l'ultimo dossier Mal'aria sul fronte dell'inquinamento atmosferico ci sono tre città in codice rosso e molte altre in codice giallo

La situazione legata all’inquinamento atmosferico in Italia resta preoccupante, soprattutto al Nord, dove Milano, Torino e Padova sono in codice rosso, mentre Bergamo, Parma, Bologna e Roma in codice giallo. Questo è quanto rivela l’edizione autunnale del dossier Mal’aria 2022 in cui Legambiente fa il punto sulla qualità dell’aria in 13 tra le principali città italiane.

Nei primi nove mesi dell’anno è già stata superata la soglia di sfioramenti raccomandati per le concentrazioni di PM10 a Milano, Torino e Padova. La legge prevede che non ci devono essere più di 35 giorni in cui la media del particolato fine supera i 50 microgrammi/metrocubo. Torino ha raggiunto i 69, seguita da Milano con 54 e Padova con 47. La Pianura Padana presenta un’aria irrespirabile a causa delle continue emissioni e della bassa frequenza di piogge.

Il 17% delle morti europee causate dallo smog avvengono in Italia, la quale dovrà adeguarsi alla Direttiva sulla qualità dell’aria che l’Unione Europea approverà entro la fine dell’anno.