L’Accademia del bene e del male: le differenze tra il romanzo e il film Netflix

Dove nascono le favole? Il mondo immaginato da Soman Chainani e ripreso per il film L’Accademia del bene e del male (appena approdato su Netflix) risponde proprio a questa domanda, immaginando un’Accademia in cui vengono formati eroi e villain e dove vengono portate le protagoniste Agatha e Sophie. Ma sapevate che le due protagoniste della pellicola sono proprio identiche ai libri? E che la sfida delle fiabe era inizialmente una gara di sopravvivenza? Queste e altre curiosità in questo nuovo episodio della rubrica di Netflix “Da cosa è tratto”, che vi proponiamo oggi.

Il film diretto da Paul Feig vede tra i protagonisti Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne e Michelle Yeoh: nel cast anche Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Kit Young, Jamie Flatters, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett e Alex Cubb.

Sinossi:

Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie ama le fiabe e sogna di scappare dalla vita monotona del suo villaggio, mentre Agatha ha un aspetto oscuro e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell’Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra fin dal principio: Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall’elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington). Se frequentare lezioni con la prole di Cenerentola, Capitan Uncino e con l’affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e ricollocare le ragazze nella scuola adatta. Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie riemerge minacciando di distruggere la scuola e ignorare le regole, l’unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba stessa.

