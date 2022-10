Iliad spegnerà alcune frequenze durante la notte, in modo da sprecare meno energia

Iliad potrebbe ridurre la potenza delle antenne della rete mobile durante le ore notturne. La decisione potrebbe essere necessaria per ridurre i consumi e far fronte alla probabile imminente crisi energetica.

Lo ha dichiarato il CEO Benedetto Levi durante un’intervista rilasciata all’agenzia stampa Italpress. Il N.1 di Iliad ha ribadito che ridurre i consumi energetici – davanti al rischio che non si riesca a produrre sufficiente energia per soddisfare i bisogni primari della popolazione – sarà una priorità dell’azienda.

Stiamo valutando alcune misure di notte che, senza avere il minimo impatto negativo per il servizio offerto all’utente, vanno a ridurre il consumo di elettricità per, appunto, ridurre in generale il consumo del Paese

ha detto Benedetto Levi. Dunque l’operatore è convinto di poter spegnere parte delle frequenze senza compromettere la qualità del servizio.

Iliad ha già messo in atto questa strategia in Francia, dove durante le ore notturne vengono spende le bande di frequenza 2.100MHz per il 4G, 2.100MHz per il 3G e 3,5GHz per il 5G. L’azienda spiega che verrà utilizzato un sistema automatico: se per qualsiasi motivo ci dovesse essere un picco di domanda da pare dei clienti, le frequenze verrebbero riaccese immediatamente.

Tra le altre cose, Iliad ha anche aggiornato i router Iliadbox per far sì che si spengano in automatico durante le ore notturne, quando non sono in uso.