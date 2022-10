Black Panther: Wakanda Forever – I character poster e gli ultimi dettagli rivelati su Namor

Considerando l’approssimarsi dell’uscita dell’11 novembre di Black Panther: Wakanda Forever, sono stati diffusi dei nuovi contenuti riguardo al lungometraggio di prossima distribuzione, stiamo parlando di una clip relativa alla prevendita dei biglietti, ed una serie di character poster diffusi da IMAX. In particolare tra clip e nuove immagini sono stati mostrati dei dettagli su Namor, che rivelerebbero il fatto che l’armatura del personaggio sia costruita in Vibranio.

Questa è la clip che mostra Namor.

LONG LIVE WAKANDA. Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever, only in theaters November 11. Get tickets now: https://t.co/LvHfFzQ8U1 pic.twitter.com/uBoQVdukNu — Black Panther: Wakanda Forever (@theblackpanther) October 21, 2022

Nel filmato l’armatura azteca indossata dal personaggio è stata confermata essere in Vibranio, una testimonianza del fatto che, oltre alle sue abilità mutanti, il character sia alla ricerca del metallo, motivo per cui avrebbe particolare interesse nei confronti del Wakanda. La clip sembra identificare un’altra motivazione che riguarda gli interessi di Namor, considerando che in una battuta del filmato viene detto “senza Black Panther il Wakanda rischia di cadere”. Ed un regno sguarnito di un reggente al trono chiaramente fa gola ad altre figure di potere.

Possiamo vedere lo stesso Namor, interpretato da Huerta Tenoch , assieme agli altri protagonisti di Black Panther 2 nei character poster IMAX da poco diffusi.

Ricordiamo che il personaggio di Namor compare per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe dopo che sembra che siano stati risolti i problemi che riguardano i diritti di sfruttamento del character sullo schermo che apparterrebbero alla Universal Pictures. I problemi di diritti sullo schermo di Namor accomunano anche Hulk, considerando che sul supereroe verde la Universal continua a detenere le spettanze di distribuzione e la possibilità di sviluppare film in solo. Stessa situazione che riguarda pure Sub-Mariner. Per questo motivo Namor è stato introdotto non in un film solitario, bensì in un lungometraggio come Black Panther: Wakanda Forever.

L’attore Huerta Tenoch presentando il suo personaggio ha dichiarato:

I latino-americani vengono sempre utilizzati come villain nelle produzioni di Hollywood, ma adesso saremo gli eroi, o gli antieroi. Faremo un qualcosa che renderà Hollywood orgogliosa.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.