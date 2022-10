Black Panther: Wakanda Forever – Lupita Nyong’o non riesce a pensare ad un recast di T’Challa

A novembre arriverà al cinema Black Panther: Wakanda Forever che vedrà anche all’interno del Marvel Cinematic Universe celebrare il lutto per la scomparsa di T’Challa e del suo interprete Chadwick Boseman. Ma c’è chi, come Lupita Nyong’o, non riesce a vedere un nuovo erede di Black Panther.

Ecco le sue parole:

Non si tratta solo della morte di Black Panther. Si sta seppellendo T’Challa, portando questa cosa dalla vita reale ai film. So che ci sono delle ragioni per cui le persone vorrebbero un recast, ma io non riesco ad avere questo pensiero. Non ne ho la testa per discuterne, né l’oggettività. Non sono oggettiva.